BJP Meeting: दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज, पश्चिम बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा

(Photo Credits Twitte)

नई दिल्ली, 17 मार्च 2026. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व की 'कोर ग्रुप' बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना और चुनावी रणनीति तैयार करना है.

इन 5 राज्यों में होने हैं चुनाव

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में चुनाव संपन्न होंगे. इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे. भाजपा इन राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाने की तैयारी में है. यह भी पढ़े: Lottery Results Today on Lottery Sambad: पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम और नागालैंड के सांबद लॉटरी के रिजल्ट lotterysambadresult.in पर करें चेक

उम्मीदवारों के चयन पर विशेष मंथन

आज की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पहले ही कुछ राज्यों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची तैयार कर ली है.

केरल और बंगाल: भाजपा ने केरल के लिए 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची पर काम तेज कर दिया है.

भाजपा ने केरल के लिए 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची पर काम तेज कर दिया है. असम: यहाँ भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है.

यहाँ भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है. तमिलनाडु: यहाँ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा संभव है.

चुनावी समीकरण और चुनौतियां

भाजपा के लिए यह चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़े लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के साथ सीधा मुकाबला है, वहीं केरल में एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) के किलों को भेदना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है. असम में भाजपा 'हैट्रिक' लगाने के इरादे से मैदान में उतर रही है.

4 मई को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 4 मई को होने वाली मतगणना के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि इन पांचों क्षेत्रों में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी. आज की कोर ग्रुप बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि भाजपा जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची (First List) जारी कर सकती है.