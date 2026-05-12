Assam CM Himanta Biswa Sarma Oath: असम में 'हिमंता बिस्वा सरमा युग' का दूसरा अध्याय, आज लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी, शाह भी समारोह में होंगे शामिल

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Assam CM Himanta Biswa Sarma Oath: असम के राजनीतिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में सुबह 11:40 बजे आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. इस शपथ ग्रहण के साथ ही हिमंता बिस्वा सरमा असम के पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी नेता बन जाएंगे, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे.

एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा

शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. मुख्यमंत्री मनोनीत हिमंता बिस्वा सरमा ने स्वयं तैयारियों का जायजा लिया. समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, विदेशी राजदूतों, प्रमुख उद्योगपतियों और धार्मिक गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए गुवाहाटी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. खानापारा और आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है. यातायात को सुचारू रखने के लिए कई मार्गों में बदलाव किए गए हैं और पूरे शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने हजारों की संख्या में आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बैठने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की है.

जनादेश और कैबिनेट की रूपरेखा

हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसमें अकेले भाजपा ने 82 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया, जबकि उसके सहयोगी दलों—असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF)—ने 10-10 सीटें जीतीं.

हिमंता बिस्वा सरमा ने संकेत दिया है कि नई कैबिनेट में 18 से 19 मंत्री हो सकते हैं. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने की संभावना है, जिसमें चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

विकास का 'फुल पिक्चर' दिखाने का वादा

हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि पिछला कार्यकाल केवल एक "ट्रेलर" था और आगामी पांच वर्षों (2026-2031) में असम के विकास की पूरी तस्वीर दिखाई देगी. उनके एजेंडे में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार सहायता, चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि और अतिक्रमण मुक्त असम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर और बुनियादी ढांचे के मामले में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है.