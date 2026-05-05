पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट: बहुमत खोने के बाद भी ममता बनर्जी का इस्तीफे से इनकार; जानें अब क्या होगा राज्यपाल का अगला कदम

ममता बनर्जी (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 5 मई: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Legislative Assembly Elections 2026) के परिणामों ने राज्य में एक अभूतपूर्व राजनीतिक और संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है. चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) ने 207 सीटों के साथ निर्णायक बहुमत हासिल किया है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) (TMC) मात्र 80 सीटों पर सिमट गई है. इस स्पष्ट जनादेश के बावजूद, वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम को चुनावी मैदान से हटाकर अब कानूनी और संवैधानिक दायरे में ला खड़ा किया है. यह भी पढ़ें: West Bengala: पश्चिम बंगाल में 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना, सुवेंदु अधिकारी या कोई और, सस्पेंस बरकरार

बहुमत के बिना सत्ता का अधिकार नहीं

भारतीय संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार, मुख्यमंत्री का अधिकार पूरी तरह से विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही निवर्तमान सरकार का कार्यात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है. यदि किसी सरकार के पास सदन में संख्या बल नहीं है, तो उसके पास नीतिगत निर्णय लेने या कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करने का कोई कानूनी आधार नहीं रह जाता.

राज्यपाल की निर्णायक भूमिका

ऐसी स्थिति में, जब कोई निवर्तमान नेता पद छोड़ने से मना कर दे, तो राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, राज्यपाल यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि वैध जनादेश वाली सरकार ही कार्यभार संभाले. इस प्रक्रिया में राज्यपाल आमतौर पर तीन चरणों का पालन करते हैं:

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किया

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I will not resign, I did not lose, I will not go to Raj Bhavan...The question doesn't arise. No. Now, I also want to say that we didn't lose the election. It is their attempt to defeat us. Officially, through the Election… pic.twitter.com/AKKFvQ2gvq — ANI (@ANI) May 5, 2026

10 मई की समयसीमा और संवैधानिक बाध्यता

मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को समाप्त होने वाला है. जैसे ही नई विधानसभा का गठन होगा, राज्यपाल नई विधायी वास्तविकता को मान्यता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे. भारतीय इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ कोई मुख्यमंत्री सदन में बहुमत खोने के बाद भी सफलतापूर्वक सत्ता में बना रहा हो, क्योंकि न्यायपालिका और राज्यपाल ने हमेशा "संख्या के शासन" (Rule of Numbers) को ही सर्वोपरि माना है.

आगे की प्रक्रिया और सरकार गठन

अगले कदम के रूप में, बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. यदि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गतिरोध बना रहता है, तो मामला औपचारिक फ्लोर टेस्ट या सीधे संवैधानिक हस्तक्षेप के माध्यम से सुलझाया जाएगा. अंततः, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन से ही चले, जिसका अर्थ है कि विधानसभा के सत्यापित समर्थन के बिना कोई भी सरकार टिक नहीं सकती.