Mumbai Local News: मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर रेलवे की बड़ी कार्रवाई, एक ही दिन में 315 बिना टिकट यात्री पकड़े गए
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Mumbai Local News: मध्य रेलवे (Central Railway) ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी रखा है. इसी कड़ी में बुधवार, 18 मार्च 2026 को मुंबई के व्यस्त मुलुंड रेलवे स्टेशन पर एक विशेष 'किलाबंदी' (Fortress) टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. शाम के पीक आवर्स के दौरान की गई इस अचानक कार्रवाई ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में हड़कंप मचा दिया.

एक ही शाम में भारी जुर्माना वसूला

डीआरएम (DRM) सेंट्रल रेलवे द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 315 यात्री बिना वैध टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े गए. रेलवे अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन यात्रियों पर कुल 74,860 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे मौके पर ही वसूला गया.  यह भी पढ़े: Mumbai: सेंट्रल रेलवे के TTE मोहम्मद शम्स ने रचा इतिहास! बिना टिकट यात्रियों से वसूला ₹1 करोड़ का जुर्माना; DRM ने की तारीफ़

यह कार्रवाई उस समय की गई जब कार्यालयों से घर लौटने वाले यात्रियों के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ होती है. अक्सर लोग भीड़ का फायदा उठाकर बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं.

DRM का पोस्ट 

क्या है 'किलाबंदी' चेकिंग?

रेलवे की शब्दावली में 'किलाबंदी' चेकिंग का अर्थ एक ऐसे अभियान से है जिसमें स्टेशन के सभी निकास और प्रवेश द्वारों को टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ (RPF) के जवानों द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है. इससे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है. मुलुंड स्टेशन पर भी इसी रणनीति के तहत अधिकारियों ने घेराबंदी की थी.

रेलवे की यात्रियों से अपील

मध्य रेलवे प्रशासन ने इस कार्रवाई के बाद यात्रियों से एक बार फिर अपील की है कि वे हमेशा उचित और वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें. रेलवे का कहना है कि इस तरह के अभियानों का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक यात्री ईमानदारी से टिकट लेकर चले ताकि रेल सेवाओं का संचालन सुचारू और परेशानी मुक्त बना रहे.

आने वाले दिनों में मुंबई के अन्य प्रमुख उपनगरीय स्टेशनों पर भी इसी तरह के औचक निरीक्षण और विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना है.