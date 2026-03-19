West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Pitch Report And Weather Update: किंग्सटाउन में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Pitch Report And Weather Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Virat Kohli IPL 2026 Milestone: आईपीएल के आगामी सीजन विराट कोहली रचेंगे इतिहास? ऐसा करने वाले बन सकते हैं पहले बल्लेबाज

वेस्टइंडीज महिला टीम हालिया फॉर्म में संघर्ष करती नजर आई है और उन्हें श्रीलंका महिला के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के पास बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मेगन शुट और डार्सी ब्राउन नई गेंद से अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs WI W T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 14 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है.

अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Arnos Vale Ground Pitch Report)

किंग्सटाउन के अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच संतुलित मानी जाती है. यहां बल्लेबाज पावरप्ले में खुलकर रन बना सकते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिलती है. इस मैदान पर टी20 मैचों में 140 से 150 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मौसम अपडेट (Kingstown Weather Update)

किंग्सटाउन में मैच के दौरान मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना कम है, जिससे फैंस पूरे मैच का लुफ्त उठा सकते हैं. तापमान लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करेगा. हल्की हवाएं भी चल सकती हैं, जो गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती हैं. सुबह के समय मौसम थोड़ा उमस भरा रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है. ऐसे में मौसम के कारण मैच में किसी तरह की रुकावट की संभावना कम नजर आती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI W vs AUS W 1st T20I Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेली मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, चिनेल हेनरी, आलिया एलीन, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, ज़ैदा जेम्स और मैंडी मंगरू.

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, टहलिया मैकग्राथ (कप्तान), एशले गार्डनर, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहम.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.