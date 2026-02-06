दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा: गड्ढे में गिरकर बाइकर की मौत, परिजनों का आरोप- 'मदद के लिए 6 थानों के चक्कर काटे, पर किसी ने नहीं सुनी'
दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइकर की मौत (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) के जनकपुरी (Janakpuri) इलाके में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. अपने काम से घर लौट रहा एक 25 वर्षीय बाइक सवार दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा पाइपलाइन मरम्मत के लिए खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कमल ध्यानी के रूप में हुई है, जो रोहिणी स्थित एक बैंक के कॉल सेंटर में कार्यरत था. इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा और पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय कोयला खदान विस्फोट मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, 18 मौतों के बाद खदान मालिकों की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

परिजनों का गंभीर आरोप: '6 थानों में गए, पर मदद नहीं मिली'

कमल के भाई और दोस्तों का आरोप है कि रात के समय जब वह घर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मदद के लिए कई पुलिस थानों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें टाल दिया गया.

  • 10 मिनट की दूरी और खामोशी: कमल के भाई ने बताया कि आखिरी बार बात होने पर कमल ने कहा था कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा. जब रात 12:30 बजे दोबारा फोन किया गया, तो उसने फोन नहीं उठाया.

  • पुलिस की लापरवाही: परिजनों का दावा है कि वे जनकपुरी सहित करीब 6 पुलिस थानों में गए, लेकिन किसी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की. एक दोस्त ने बताया कि पुलिस ने उन्हें सुबह 11 बजे तक इंतजार करने को कहा.

  • सुबह मिली मौत की खबर: पूरी रात परिजन उसे ढूंढते रहे. सुबह जब दोबारा कमल के फोन पर कॉल किया गया, तो एक पुलिस अधिकारी ने फोन उठाया और गड्ढे से शव बरामद होने की सूचना दी.

जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइकर की मौत...

प्रशासन और पुलिस का पक्ष

पश्चिमी दिल्ली के DCP शरद भास्कर ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए यह गड्ढा खोदा गया था. उन्होंने कहा:

  • जांच का आश्वासन: पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और DJB के काम से जुड़े सभी हितधारकों की भूमिका की जांच की जा रही है.

  • पुलिस का दावा: DCP ने कहा कि हेड कांस्टेबल रामकेश ने परिजनों के साथ करीब 5 घंटे तक तलाशी ली थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं चला. सुबह 8 बजे एक महिला की सूचना पर शव का पता चला.

राजनीतिक हलचल और जांच समिति

हादसे के बाद दिल्ली सरकार और जल बोर्ड रक्षात्मक मुद्रा में हैं:

  • मंत्री का बयान: दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने घटना स्थल का दौरा किया और स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

  • DJB की समिति: दिल्ली जल बोर्ड ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. बोर्ड ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

  • विपक्ष का हमला: बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इसे 'आपराधिक लापरवाही' बताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है. यह भी पढ़ें: Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय में बड़ा हादसा, कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली जल बोर्ड ने बाइक सवार की मौत पर दुख जताया

सुरक्षा मानकों पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे के पास पर्याप्त बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं थे। हादसे के बाद अब पुलिस ने वहां बैरिकेड्स लगा दिए हैं. कमल के दोस्तों का सवाल है, ‘यही सावधानी पहले क्यों नहीं बरती गई? अगर पुलिस रात में ही फोन ट्रैक कर लेती, तो शायद मेरे दोस्त की जान बच जाती.’