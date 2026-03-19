West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Match Preview: कल वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट समेत सभी डिटेल्स

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Match Preview Details: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand Women vs South Africa Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

हालिया फॉर्म की बात करें तो वेस्टइंडीज महिला टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. टीम को हाल ही में श्रीलंका महिला के खिलाफ घर में 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को भी भारत महिला के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से हार मिली थी, लेकिन उनके पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs WI W T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और वेस्टइंडीज महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 14 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद मजबूत रहा है.

अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन की पिच रिपोर्ट (Arnos Vale Ground Pitch Report)

किंग्सटाउन के अर्नोस वेल ग्राउंड की पिच संतुलित मानी जाती है. यहां बल्लेबाज पावरप्ले में खुलकर रन बना सकते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स को मदद मिलती है. इस मैदान पर टी20 मैचों में 140-150 का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI W vs AUS W Key Players To Watch Out): हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): हेली मैथ्यूज और मेगन शुट के बीच नई गेंद से मुकाबला काफी अहम होगा. वहीं डिएंड्रा डॉटिन और एशले गार्डनर के बीच मिडिल ओवर्स की टक्कर भी मैच का परिणाम तय कर सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच पहला टी20 कब और कहां खेला जाएगा? (WI W vs AUS W 1st T20I Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला कल यानि 20 मार्च को किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी 03:30 बजे होगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला पहले टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI W vs AUS W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला कल यानि 20 मार्च को किंग्सटाउन के अर्नोस वेल ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं होगा.

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच पहले टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch WI W vs AUS W 1st T20I Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI W vs AUS W 1st T20I Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेली मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, चिनेल हेनरी, आलिया एलीन, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, ज़ैदा जेम्स और मैंडी मंगरू.

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, टहलिया मैकग्राथ (कप्तान), एशले गार्डनर, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहम.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.