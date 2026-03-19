West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Prediction: अहम मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया महिला, घरेलू सरजमीं पर पलटवार करने उतरेगी वेस्टइंडीज महिला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 20 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला किंग्सटाउन (Kingstown) के अर्नोस वेल ग्राउंड (Arnos Vale Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. वेस्टइंडीज महिला टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अपनी मजबूत स्क्वाड के दम पर जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Australia Women, 1st T20I Live Streaming In India: वेस्टइंडीज महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच कल खेला जाएगा पहला टी20, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

हालिया फॉर्म की बात करें तो वेस्टइंडीज महिला टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और उन्हें श्रीलंका महिला के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी थी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को भारत महिला के खिलाफ 2-1 से सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन टीम संतुलित और अनुभवी खिलाड़ियों से भरी हुई है. ऐसे में इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs WI W T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 14 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ नजर आता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (WI W vs AUS W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, टीम संयोजन और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में फेवरेट है. बेथ मूनी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में मेगन शुट और डार्सी ब्राउन अहम भूमिका निभा सकती हैं.

वहीं वेस्टइंडीज महिला टीम के पास हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत की संभावना: 75%

वेस्टइंडीज महिला की जीत की संभावना: 25%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI W vs AUS W 1st T20I Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेली मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, चिनेल हेनरी, आलिया एलीन, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, ज़ैदा जेम्स और मैंडी मंगरू.

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, टहलिया मैकग्राथ (कप्तान), एशले गार्डनर, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहम.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.