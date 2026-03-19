Eid 2026 Moon Sighting in India Live News Updates: भारत में लाखों मुस्लिम आज, 19 मार्च 2026 की शाम, शव्वाल 1447 के चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं. इसी के साथ पवित्र रमजान महीने का समापन होगा और ईद-उल-फित्र 2026 की शुरुआत होगी. अगर आज 29वें रमजान की शाम चांद नजर आ जाता है, जिसे चांद रात कहा जाता है, तो देशभर में ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी. वहीं, यदि चांद दिखाई नहीं देता है, तो रमजान के 30 दिन पूरे होने के बाद ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी. Eid 2026 Date In India: भारत में ईद 2026 की तारीख क्या होगी, 20 मार्च या 21 मार्च? जानें चांद दिखने की संभावना और पूरी जानकारी

रुएत-ए-हिलाल कमेटियों की बैठक शुरू

देश के अलग-अलग शहरों और राज्यों में रुएत-ए-हिलाल कमेटियों ने चांद देखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये कमेटियां पारंपरिक तरीके और खगोलीय आंकड़ों के आधार पर शव्वाल महीने की शुरुआत की पुष्टि करती हैं. मग़रिब की नमाज के बाद चांद दिखने या न दिखने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जिसके बाद ईद की तारीख तय हो जाएगी.

क्यों महत्वपूर्ण है चांद दिखना

इस्लामी (हिजरी) कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा पर आधारित होता है. हर महीने की शुरुआत नए चांद (हिलाल) के दिखने से होती है.

महीना 29 या 30 दिनों का होता है

29वें दिन शाम को चांद देखने की कोशिश की जाती है

चांद दिखने पर नया महीना शुरू हो जाता है

चांद न दिखने पर महीना 30 दिन का पूरा किया जाता है

भारत में कब मनाई जाएगी ईद-उल-फित्र 2026

स्थिति ईद की तारीख 19 मार्च को चांद दिखा 20 मार्च 2026 चांद नहीं दिखा 21 मार्च 2026

बाजारों में दिखी भारी भीड़

दिल्ली के चांदनी चौक और मुंबई के मोहम्मद अली रोड जैसे बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. लोग ईद से पहले कपड़े, मिठाइयां और जरूरी सामान खरीदने में जुटे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि नमाज के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.