Google Eid-ul-Fitr 2026 Doodle: गूगल ने 'चांद के दीदार' के लिए लॉन्च किया खास इंटरैक्टिव गेम, सर्च इंजन पर ऐसे मनाएं ईद का जश्न

ईद-उल-फितर 2026 गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

Google Eid-ul-Fitr 2026 Doodle: जैसे-जैसे दुनिया भर के मुसलमान ईद-उल-फितर (Eid al-Fitr) का आनंदमय त्योहार मना रहे हैं, दिग्गज सर्च इंजन गूगल (Google) ने इस अवसर को और भी खास बना दिया है. गूगल ने एक विशेष इंटरैक्टिव अनुभव 'सर्च क्रेसेंट मून' (Search Crescent Moon) लॉन्च किया है. यह फीचर गूगल के उत्सव डूडल (Festive Doodle) का हिस्सा है, जो उपयोगकर्ताओं को वर्चुअली उस पारंपरिक चांद (Moon) देखने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जो रमजान (Ramzan) के अंत और ईद (Eid) की शुरुआत का संकेत देता है. यह भी पढ़ें: Eid-ul-Fitr 2026: देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद-उल-फितर, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी देशवासियों को मुबारकबाद

कैसे खेलें 'चांद खोजने' का यह गेम?

यह इंटरैक्टिव फीचर गूगल सर्च पर तब दिखाई देता है जब उपयोगकर्ता ईद से संबंधित कीवर्ड सर्च करते हैं. इसके बाद स्क्रीन पर लालटेन और खजूर जैसी उत्सव की छवियों के साथ एक थीम वाला आइकन उभरता है, जो एक टेलिस्कोप (दूरबीन) जैसा इंटरफ़ेस खोलता है. खिलाड़ियों को सितारों, ग्रहों और सांस्कृतिक प्रतीकों से भरे एनिमेटेड रात के आसमान को स्कैन करना होता है. इसका उद्देश्य 'शव्वाल के चांद' को खोजना है, जो वास्तविक जीवन में चांद देखने के उत्साह को दर्शाता है.

तकनीक और परंपरा का अनूठा संगम

परंपरा को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया यह डूडल मनोरंजन और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि दोनों प्रदान करता है. जैसे ही यूजर आसमान में नेविगेट करते हैं, उन्हें तैरते हुए लालटेन, खगोलीय पिंड और उत्सव के रूपांकन (Motifs) दिखाई देते हैं. जैसे ही क्रेसेंट मून (अर्धचंद्राकार चांद) मिल जाता है, स्क्रीन चमकते हुए एनिमेशन, एक पारंपरिक चिराग और 'ईद मुबारक' के संदेश के साथ झूम उठती है. यह भी पढ़ें: Eid Mubarak 2026 Best AI Prompts: रचनात्मक शुभकामनाओं के लिए बेहतरीन AI प्रॉम्प्ट्स और कैनवा टेम्पलेट्स

मोबाइल और डेस्कटॉप पर उपलब्धता

गूगल का यह फीचर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो गया है. उपयोगकर्ता अपनी सफल "चांद देखने" की उपलब्धि को दोस्तों और परिवार के साथ साझा भी कर सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से उत्सव का उत्साह और बढ़ जाता है.

Google Launches ‘Search Crescent Moon’ Game To Celebrate Eid 2026

ईद-उल-फितर 2026 गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

अर्धचंद्राकार चांद का महत्व

इस्लामिक परंपरा में अर्धचंद्राकार चांद के दीदार का गहरा महत्व है, क्योंकि यह रमजान के समापन और ईद-उल-फितर की शुरुआत को चिह्नित करता है. चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्र चक्र (Lunar Cycles) का पालन करता है, इसलिए ईद की सटीक तारीख चांद की दृश्यता पर निर्भर करती है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है.

साल 2026 में, चांद देखने के प्रयास ईद से एक शाम पहले शुरू हुए, जिसमें मध्य पूर्व के देशों ने सबसे पहले घोषणा की, जिसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भी ईद का जश्न शुरू हुआ.