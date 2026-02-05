Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय में बड़ा हादसा, कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत, कई घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

(Photo Credits File)

Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स (East Jaintia Hills) जिले में गुरुवार को एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई. यह दर्दनाक हादसा जिले के ताशखाई (Tashkhai) इलाके में स्थित एक खदान में हुआ. विस्फोट इतना तीव्र था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

विस्फोट के बाद मलबे में दबे मजदूर

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, धमाका उस समय हुआ जब मजदूर खदान के भीतर खुदाई का काम कर रहे थे. आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट खदान के अंदर अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे विस्फोटक या गैस के दबाव के कारण हुआ होगा. धमाके के तुरंत बाद खदान का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मजदूर मलबे के नीचे दब गए. यह भी पढ़े: Iran Coal Mine Blast: ईरान में कोयला खदान में विस्फोट, करीब 28 मजदूरों की मौत, 17 से अधिक जख्मी; VIDEO

असम के रहने वाले थे मृतक

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले अधिकांश मजदूर पड़ोसी राज्य असम के रहने वाले थे. प्रशासन वर्तमान में मृतकों की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया में जुटा है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

अवैध खनन और सुरक्षा पर उठे सवाल

मेघालय में कोयला खदानों में होने वाले हादसे कोई नई बात नहीं हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 'रैट-होल' माइनिंग (Rat-hole mining) पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, कई क्षेत्रों में अवैध खनन की खबरें आती रहती हैं.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी: इन खदानों में अक्सर सुरक्षा उपकरणों और वेंटिलेशन का अभाव होता है.

पिछली घटनाएं: इसी साल जनवरी में भी पूर्वी जयंतिया हिल्स में अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मौत की घटना सामने आई थी.

प्रशासन की कार्रवाई

घटना के बाद मेघालय पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है. जिला उपायुक्त ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि जिस खदान में यह हादसा हुआ, उसके पास वैध लाइसेंस था या नहीं. सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया है