Siddhivinayak Temple Auction: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ाए सोने-चांदी के आभूषणों की नीलामी, गुड़ी पड़वा पर होगा आयोजन

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Siddhivinayak Temple Auction: प्रभादेवी स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों द्वारा भगवान गणेश को अर्पित किए गए सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी करने का निर्णय लिया है. यह नीलामी गुरुवार, 19 मार्च 2026 को गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर आयोजित की जाएगी. मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य भक्तों द्वारा चढ़ाए गए उपहारों का व्यवस्थित प्रबंधन और सदुपयोग करना है.

नीलामी का समय और स्थान

ट्रस्ट द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, नीलामी मंदिर परिसर के भीतर ही सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक चलेगी. नीलामी में शामिल होने वाली वस्तुओं में सोने की मूर्तियां, लॉकेट, मोदक, चेन और अन्य सजावटी सामान शामिल होंगे जो श्रद्धालुओं ने मन्नत पूरी होने या श्रद्धाभाव से बप्पा को अर्पित किए थे.

पारदर्शिता के लिए कड़े नियम

नीलामी से पहले सभी आभूषणों को सार्वजनिक दर्शन के लिए मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि इच्छुक खरीदार उनकी जांच कर सकें. ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे. बिक्री से जुड़ी सभी शक्तियों और अधिकारों को मंदिर ट्रस्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है.

चांदी की ईंटें और सिक्के भी होंगे उपलब्ध

सोने के आभूषणों के अलावा, नीलामी के दौरान 999 शुद्धता वाली चांदी की ईंटें और सिक्के भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे. मंदिर की कार्यकारी अधिकारी वीणा पाटिल द्वारा जारी पत्र में सिद्धिविनायक के भक्तों से बड़ी संख्या में इस नीलामी में भाग लेने की अपील की गई है.

भक्ति और प्रबंधन का मेल

सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करोड़ों रुपये का चढ़ावा आता है. मंदिर ट्रस्ट समय-समय पर इस तरह की नीलामी आयोजित करता है ताकि जमा हुए आभूषणों का उपयोग मंदिर के सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जा सके. गुड़ी पड़वा के दिन इस आयोजन को रखने के पीछे का उद्देश्य नए साल की शुभ शुरुआत को माना जा रहा है.