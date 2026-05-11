PBKS vs DC Dharamshala Weather and Rain Forecast: पंजाब और दिल्ली के मैच पर बारिश का साया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 55वां मुकाबला आज 11 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेला जाना है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब के लिए यह मैच जीतना अनिवार्य है. हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों के लिए चिंता की बात यह है कि पहाड़ों के इस खूबसूरत मैदान पर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, मैच के दौरान बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे खेल में खलल पड़ सकता है.

धर्मशाला मौसम पूर्वानुमान: येलो अलर्ट जारी

स्थानीय मौसम विभाग (IMD) ने कांगड़ा जिले सहित धर्मशाला के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. सोमवार दोपहर और शाम को क्षेत्र में छिटपुट बारिश और आंधी की 40 से 60 प्रतिशत संभावना जताई गई है. हालांकि धर्मशाला स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम काफी आधुनिक है, लेकिन यदि बारिश लंबी खिंचती है, तो ओवरों की संख्या में कटौती की जा सकती है. तापमान 12°C से 18°C के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को मई की गर्मी के बीच कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा.

पिच और ओस का प्रभाव

धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जहां शुरुआत में नई गेंद को अच्छी स्विंग मिलती है. हल्की बारिश और बादलों के बीच तेज गेंदबाजों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी. मैच शाम 7:30 बजे शुरू होना है, और पहाड़ों में सूर्यास्त के बाद तापमान तेजी से गिरता है. ऐसे में 'ओस' (Dew) फैक्टर भी टॉस जीतने वाली टीम के लिए अहम होगा, क्योंकि दूसरी पारी में गीली गेंद से गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

टीमों की स्थिति और महत्व

पंजाब किंग्स इस समय अंक तालिका में उतार-चढ़ाव भरे दौर से गुजर रही है और अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ वापसी करना चाहती है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स, जो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर होने की कगार पर है, पंजाब का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला हाई-स्कोरिंग रहा था, लेकिन धर्मशाला की ठंडी परिस्थितियों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा.

कल का मौसम अपडेट: 12-13 मई

आगामी दिनों की बात करें तो 12 और 13 मई को भी धर्मशाला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इन दो दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसका अर्थ है कि बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अचानक आने वाले तूफानों और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है