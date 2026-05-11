PBKS vs DC Playoff Scenarios: दिल्ली कैपिटल्स के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला, हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर

श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और आज धर्मशाला के एचपीसीए (HPCA) स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है. अंक तालिका में आठवें स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच किसी 'नॉकआउट' से कम नहीं है. 11 मैचों में केवल 8 अंक हासिल करने वाली दिल्ली की टीम अगर आज हारती है, तो वह मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी.

दिल्ली के लिए प्लेऑफ का गणित

दिल्ली कैपिटल्स के पास अब केवल तीन मैच बचे हैं. प्लेऑफ की रेस में जीवित रहने के लिए उन्हें न केवल आज का मैच जीतना होगा, बल्कि अपने बाकी बचे सभी मुकाबलों में भी जीत दर्ज करनी होगी.

हार की स्थिति: यदि दिल्ली आज पंजाब से हार जाती है, तो उनके अधिकतम अंक 12 रह जाएंगे, जो क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं होंगे.

जीत की स्थिति: जीत के साथ दिल्ली 10 अंकों तक पहुंच जाएगी और उनकी उम्मीदें कायम रहेंगी, हालांकि उन्हें अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा.

पंजाब किंग्स की स्थिति और दावेदारी

दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स 10 मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है. हालांकि पंजाब ने अपने पिछले तीन मैच गंवाए हैं, लेकिन शुरुआती सात मैचों की अजेय बढ़त ने उन्हें सुरक्षित स्थिति में रखा है.

आज की जीत पंजाब को सीधे 15 अंकों पर ले जाएगी, जिससे वे अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और प्लेऑफ के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर लेंगे.

धर्मशाला का मौसम और पिच रिपोर्ट

धर्मशाला का मौसम आज मैच में बड़ी भूमिका निभा सकता है. स्थानीय मौसम विभाग ने बारिश की 60% संभावना जताई है, जिससे मैच धुलने का खतरा बना हुआ है.

मैच रद्द होने पर: यदि बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा. यह दिल्ली के लिए घातक होगा क्योंकि वे अधिकतम 13 अंकों तक ही पहुंच पाएंगे, जो प्लेऑफ के लिए काफी नहीं होंगे.

पिच की स्थिति: धर्मशाला की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों की मददगार होती है, और ठंडे वातावरण में स्विंग गेंदबाजों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

निर्णायक मोड़ पर टूर्नामेंट

आईपीएल 2026 की अंक तालिका में वर्तमान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 14 अंकों के साथ शीर्ष पर है. जैसे-जैसे लीग स्टेज अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, हर मैच महत्वपूर्ण होता जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज का मैच न केवल दो अंकों की लड़ाई है, बल्कि इस सीजन में उनके सफर को जारी रखने की एकमात्र उम्मीद भी है. प्रशंसकों की नजरें आज के परिणाम और आसमान के बादलों, दोनों पर टिकी होंगी.