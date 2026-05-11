PBKS vs DC Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2026 55th Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 35वां मुकाबला आज यानी 11 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 6 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 3 में हार का सामना किया है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं, जबकि पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs DC, IPL 2026 55th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मुकाबला धर्मशाला में होगा, इस सीजन में यहां पहला मैच खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स ने अब तक 10 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और तीन मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक ने 11 मैच खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (PBKS vs DC Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 36 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दिल्ली कैपिटल्स को 17 मैच में जीत मिली है. जबकि, पंजाब किंग्स की टीम ने 18 मैच अपने नाम किए हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच होगा. पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से जीत मिली थी. आईपीएल के पिछले सीजन में पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स ने छह विकेट से जीता था. दूसरे मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था.

पंजाब किंग्स की टीम को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 33 रन से हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में टीम की फील्डिंग और गेंदबाजी बेहद खराब रही थी. ऐसे में टीम उस मुकाबले को भूलाकर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बल्लेबाज पिछले 2 मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. ऐसे में केएल राहुल और नितीश राणा जैसे बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क बेहतर करना चाहेंगे.

टाटा आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला आज यानी 11 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच हरियाणा के भिवानी से मंगवाई गई काली मिट्‌टी से तैयार की गई है. इस मिट्‌टी में बालू की मात्रा न के बराबर होती है. इसके चलते पिचों पर गति और उछाल दोनों मिलता है. यहां आमतौर पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन समय निकलने के साथ स्पिनर्स भी जलवा दिखा सकते हैं. इसी तरह तेजी और अच्छा उछाल होने से टिकने के बाद बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स खेल सकते हैं.

एक्यूवेदर के अनुसार, 11 मई को धर्मशाला का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 12 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश होने की 50 प्रतिशत संभावना है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (PBKS vs DC Match Key Players To Watch Out)

पंजाब किंग्स के लिए कूपर कॉनॉली ने पिछले 10 मैचों में 171.36 की स्ट्राइक रेट से 377 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से पिछले 10 मैचों में 364 रन निकले हैं. दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने पिछले 10 मैच में 180.69 की स्ट्राइक रेट से 468 रन बनाए हैं. गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने पिछले 10 मैच में 10.42 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए हैं. दिल्ली कैपिटल्स से कप्तान अक्षर सिंह ने पिछले 10 मैचों में 8.3 की इकॉनमी से 9 विकेट चटकाए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs DC 55th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

दिल्ली कैपिटल्स: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी और मुकेश कुमार.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.