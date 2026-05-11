कोपा एयरलाइंस में शर्मनाक हरकत: बिजनेस क्लास में 'अश्लीलता' करने पर जोड़े को विमान से उतारा गया; पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

रोजारियो (अर्जेंटीना), 11 मई: पनामा (Panama) से अर्जेंटीना (Argentina) के रोजारियो (Rosario) जा रही कोपा एयरलाइंस (Copa Airlines) की एक उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया, जब बिजनेस क्लास (Business Class) में यात्रा कर रहे एक जोड़े को उनकी सीटों पर अश्लील हरकत करते हुए पाया गया. रविवार तड़के हुई इस घटना के बाद, विमान के लैंड होते ही पुलिस ने दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया. साथी यात्रियों ने जोड़े के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक हुआ.

खबरों के अनुसार, 'मौरिसियो सी' और 'सैंड्रा ओ' के रूप में पहचाने गए इस जोड़े ने विमान के टॉयलेट जाने के बजाय अपनी बिजनेस क्लास की सीटों पर ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया, उनके पास बैठी एक महिला यात्री, जो अपनी भतीजी के साथ यात्रा कर रही थी, ने जोड़े की इस हरकत को देखकर क्रू मेंबर्स से शिकायत की.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयरहोस्टेस ने तुरंत पायलट को सूचित किया. पायलट ने लैंडिंग से पहले ही रोजारियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी. यह भी पढ़ें: Mumbai Couple S*x Video: चर्चगेट स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर कपल की सेक्स करते आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई नाराजगी

विमान में पुलिस की छापेमारी और देरी

विमान के लैंड होते ही हवाई अड्डा पुलिस (Airport Police) ने विमान के भीतर प्रवेश किया. इस दौरान अन्य यात्रियों को करीब एक घंटे तक अपनी सीटों पर ही बैठे रहना पड़ा. अर्जेंटीना के रेडियो प्रेजेंटर जुआन जुआंको, जो इसी फ्लाइट में सवार थे, ने सोशल मीडिया पर बताया कि सुरक्षा अधिकारियों ने विमान में चढ़कर दोनों आरोपियों को बाहर निकाला, जिसके कारण अन्य यात्रियों को उतरने में देरी हुई.

'सार्वजनिक अश्लीलता' का मामला दर्ज

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब पुलिस ने जोड़े को पकड़ा, तो वे अर्धनग्न अवस्था में थे. फिलहाल जांचकर्ता इस मामले को "सार्वजनिक अश्लीलता" (Public Obscenity) के तौर पर देख रहे हैं. हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना

यह अजीबोगरीब घटना इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस मामले ने 2023 की उस घटना की यादें ताजा कर दी हैं, जब इजीजेट (easyJet) की एक उड़ान में एक जोड़े को विमान के टॉयलेट के भीतर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था. विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल सामाजिक मर्यादा के खिलाफ हैं, बल्कि यह उड़ान सुरक्षा और अन्य यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं.