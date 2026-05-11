Noida Pizza News: नोएडा में पिज्जा बनाते समय दुकान मालिक पर 'थूकने' का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया; VIDEO

Noida Pizza News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाद्य पदार्थों के साथ छेड़छाड़ का एक और विवादित मामला सामने आया है. सेक्टर-22 स्थित एक पिज्जा शॉप के मालिक पर आरोप है कि वह पिज्जा तैयार करते समय उस पर थूक रहा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. इस घटना ने शहर में खाने-पीने की चीजों की स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.
क्या है पूरा मामला?
यह घटना थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौड़ा गांव की है. यहाँ 'पिज्जा हंट' (स्थानीय दुकान) के नाम से मुजम्मिल नामक युवक दुकान चलाता है. हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ, जिसमें आरोपी पिज्जा बेस तैयार करते समय संदिग्ध हरकत करता नजर आया. स्थानीय लोगों और हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वह जानबूझकर गंदगी फैला रहा था.
पिज्जा बनाते समय मालिक पर 'थूकने का आरोप
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हिंदू रक्षा दल का हस्तक्षेप
हिंदू रक्षा दल (खोड़ा) के अध्यक्ष सोनू शर्मा के मुताबिक, उन्हें दुकान के बारे में शिकायत मिली थी. जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो आरोपी की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं. रविवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सेक्टर-24 थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुजम्मिल को हिरासत में ले लिया.
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी मुजम्मिल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है. उसका तर्क है कि वह पिज्जा बेस से अतिरिक्त मैदा हटाने के लिए केवल 'फूंक' मार रहा था, थूक नहीं रहा था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश
सोशल मीडिया पर 1 मिनट 22 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के निवासियों में काफी गुस्सा है. लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, बल्कि ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हैं. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.