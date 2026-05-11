Vasai News: वसई में शादी समारोह बना मारपीट का अखाड़ा, मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में चले लात-घूंसे, मामले में केस दर्ज

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Vasai News: पालघर जिले के वसई इलाके में एक विवाह समारोह की खुशियां उस समय मातम और तनाव में बदल गईं, जब दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए. यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया और अब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर (Cross FIR) दर्ज की है. इस घटना का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाराती और घराती एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं.

मामूली विवाद से शुरू हुई हिंसक झड़प

जानकारी के अनुसार, यह घटना वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है. विवाह की रस्में संपन्न होने के तुरंत बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई और शादी का मंडप रणभूमि बन गया. इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: लाइव टीवी डिबेट में मारपीट, कांग्रेस और BRS नेता के बीच जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए मानिकपुर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. दूल्हे पक्ष की ओर से मारपीट और शारीरिक हमले की शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, दूसरी ओर दुल्हन पक्ष ने दूल्हा पक्ष के लोगों के खिलाफ पॉक्सो (POCSO - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत गंभीर मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया है.

वायरल वीडियो बना जांच का मुख्य आधार

झड़प के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का लाइव वीडियो बना लिया था, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन गया है. मानिकपुर पुलिस ने वायरल वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे चेहरों की पहचान की जा रही है ताकि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है. इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है. जांच अधिकारियों का कहना है कि विवाद के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है. डिजिटल साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

वसई और आसपास के इलाकों में शादियों में छोटे विवादों का बड़ा रूप लेना चिंता का विषय बनता जा रहा है. पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक समारोहों में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.