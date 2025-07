VIDEO: लाइव टीवी डिबेट में मारपीट, कांग्रेस और BRS नेता के बीच जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

हैदराबाद में एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान माहौल इतना गरमा गया कि सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BRS पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए. बहस देखते ही देखते हाथापाई और गाली-गलौज में बदल गई. यह पूरी घटना एक तेलुगु न्यूज़ चैनल पर लाइव चल रही थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में दिख रहा है कि एक स्थानीय तेलुगु यूट्यूब चैनल 'योयो' पर बहस चल रही थी. इसमें कांग्रेस की तरफ से डी. सतीश और BRS की तरफ से गौतम प्रसाद मौजूद थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहस तब बिगड़ी जब कांग्रेस नेता डी. सतीश मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहे थे. इस पर BRS नेता गौतम प्रसाद लगातार उनकी बात काट रहे थे. बात तब और बढ़ गई जब BRS नेता ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी.

यह सुनते ही कांग्रेस नेता सतीश आगबबूला हो गए और उन्होंने BRS नेता पर हाथ उठा दिया. इसके बाद BRS नेता भी अपनी कुर्सी से उठे और कांग्रेस नेता को धक्का दे दिया. स्टूडियो में मौजूद बाकी लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया.

#Breaking | BRS leader attacks rival Congress leader during a live debate on a Telugu channel | #WATCH

On cam: Congress leader raises his hand first@YakkatiSowmith joins @anchoramitaw with details. pic.twitter.com/1uygNt8AKO

— TIMES NOW (@TimesNow) July 9, 2025