‘White P**’: हैदराबाद में चारमीनार के पास विदेशी महिला से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस
(Photo : X)

हैदराबाद के मशहूर चारमीनार के पास घूमने आई एक विदेशी महिला के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहा वीडियो सिर्फ 24 सेकंड का है. इसमें साफ़ दिख रहा है कि कुछ लड़के उस विदेशी महिला को परेशान कर रहे हैं. उनमें से एक लड़का महिला पर नस्लीय और भद्दी यौन टिप्पणी (racial and sexual slur) करते हुए उसे "व्हाइट ****" कहता है. वीडियो में दूसरे लड़के भी आसपास खड़े दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया था.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों ने जमकर गुस्सा दिखाया. सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने इन लड़कों के व्यवहार की कड़ी निंदा की है. लोगों का कहना है कि भारत आने वाले मेहमानों (टूरिस्ट) के साथ ऐसा बर्ताव बेहद शर्मनाक है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए. इस घटना ने एक बार फिर हमारे शहरों में टूरिस्टों, खासकर महिला टूरिस्टों की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

पुलिस ने क्या कहा?

मामला बढ़ने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस ने तुरंत इस पर ध्यान दिया है. पुलिस ने बताया है कि इस घटना की जानकारी चारमीनार पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) को दे दी गई है. पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि "इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई शुरू की जा रही है". पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाएं दोबारा न हों.

हैदराबाद के चारमीनार के पास कुछ लड़कों द्वारा एक विदेशी महिला को परेशान करने और उस पर नस्लीय टिप्पणी करने का वीडियो वायरल हो गया है. सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से के बाद, हैदराबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.