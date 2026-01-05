Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan: न्यू ईयर वेकेशन मनाकर मुंबई लौटे ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन, एयरपोर्ट पर बेटी आराध्या सहित सभी ब्लैक ड्रेस में एक साथ आए नजर; VIDEO

(Photo Credits instagram)

Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Return to Mumbai With Daughter Aaradhya: बॉलीवुड का मशहूर सितारा परिवार-ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन-अपनी नए साल की छुट्टियों के बाद स्वदेश लौट आया है. सोमवार को इस परिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बच्चन परिवार एयरपोर्ट से घार के लिए निकल रहे थे. तभी किसी ने बच्चन परिवार को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

एयरपोर्ट पर दिखा 'ऑल-ब्लैक' स्टाइल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर 'Viral Bhayani' द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में, ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. खास बात यह रही कि तीनों ने 'ऑल-ब्लैक' आउटफिट पहने हुए थे, जो उनके सफर को आरामदायक और स्टाइलिश बना रहा था. वे बिना किसी देरी के अपनी कार की ओर बढ़ते हुए नजर आए. यह भी पढ़े: एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर’: Kirti Kulhari ने Rajeev Siddhartha संग रिश्ते की पुष्टि की, न्यू ईयर 2026 वीडियो के साथ किया इंस्टा पर ऑफिशियल (Watch

देखें वीडियो

Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan and Their Daughter Aaradhya Bachchan Clicked at Mumbai Airport After NYC New Year Celebration

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

न्यूयॉर्क में बिताया नया साल

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक और ऐश्वर्या ने इस बार नए साल का जश्न न्यूयॉर्क शहर में मनाया. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे थे, जिनमें वे परिवार के साथ सुकून के पल बिताते दिखे. प्रशंसकों ने उनकी इन "कोजी फैमिली फोटो" को काफी पसंद किया है और इंटरनेट पर यह चर्चा का विषय बनी रहीं.

बैकग्राउंड और सोशल मीडिया का उत्साह

बच्चन परिवार अक्सर अपनी छुट्टियों की तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहता है. हालांकि वे अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक निजी रखना पसंद करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी हमेशा प्रशंसकों और मीडिया का ध्यान खींचती है. आराध्या बच्चन को भी अक्सर अपनी मां ऐश्वर्या के साथ यात्रा करते हुए देखा जाता है.