Rajpal Yadav Dance Video: जेल से बाहर आते ही भतीजी की शादी के मेहंदी फंक्शन में जमकर नाचे राजपाल यादव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

(Photo Credits @WeTheThinkers)

Rajpal Yadav Dance Video: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के लिए फरवरी का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहा है. चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के बाद, सोमवार को उन्हें अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई थी. मंगलवार को जेल की औपचारिकताएं पूरी कर रिहा होने के बाद अभिनेता सीधे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे. मौका था उनकी भतीजी की शादी का, जहां राजपाल यादव पूरे उत्साह के साथ परिवार के साथ खुशियां मनाते नजर आए.

मेहंदी फंक्शन में किया डांस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और इंस्टाग्राम पर राजपाल यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपनी भतीजी के मेहंदी समारोह में सलमान खान के सुपरहिट गाने 'तेरी चुनरिया दिल ले गई' पर थिरकते दिख रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता को इस अंदाज में देखकर उनके प्रशंसक काफी खुश हैं. यूजर्स का कहना है कि राजपाल ने अपनी निजी परेशानियों को पीछे छोड़कर परिवार की खुशियों में शामिल होकर सबका दिल जीत लिया है.

प्रशंसकों का जताया आभार

रिहाई के बाद राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों को एक भावुक संदेश भेजा. उन्होंने लिखा, "आप सभी के प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद." जेल में रहने के दौरान भी सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और उनके प्रति समर्थन जता रहे थे.

क्या है पूरा मामला? (Background)

राजपाल यादव के जेल जाने का मामला साल 2010 से जुड़ा है. उन्होंने अपनी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' (2012) के लिए दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके चलते वह कर्ज नहीं चुका पाए.

लेनदार द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने के बाद यह मामला अदालत पहुंचा. रिपोर्टों के अनुसार, 5 करोड़ का मूल कर्ज बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गया था. 4 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

बॉलीवुड सितारों का मिला साथ

मुश्किल समय में राजपाल यादव को फिल्म इंडस्ट्री का भी बड़ा सहयोग मिला. खबरों के मुताबिक, सलमान खान, सोनू सूद और वरुण धवन जैसे सितारों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया. अदालत ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह शिकायतकर्ता के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा करेंगे. सोमवार को यह शर्त पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ.