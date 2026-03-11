मध्य प्रदेश BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी सुरभि का निधन: फिजियोथेरेपी सेशन के बाद आया हार्ट अटैक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बैतुल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजनीति में आज उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (Madhya Pradesh BJP State President) और बैतुल से विधायक हेमंत खंडेलवाल (Betul MLA Hemant Khandelwal) की सुपुत्री सुरभि खंडेलवाल (34) के आकस्मिक निधन की खबर आई. बुधवार सुबह बैतुल स्थित उनके आवास पर नियमित फिजियोथेरेपी सत्र (Physiotherapy Session) के बाद उन्हें अचानक दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ा. तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. यह भी पढ़ें: Pilibhit: एम्बुलेंस के झटके से 'ब्रेन डेड' महिला की लौटी सांसें? जानिए इस 'चमत्कार' के पीछे का असली मेडिकल सच

फिजियोथेरेपी के बाद बिगड़ी तबीयत

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, सुरभि विशेष आवश्यकता वाली (स्पेशल नीड्स) व्यक्ति थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के लिए उनका उपचार चल रहा था. बुधवार सुबह घर पर उनके नियमित फिजियोथेरेपी सत्र के दौरान अचानक उनकी स्थिति खराब हो गई और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया. इस दुखद खबर के बाद खंडेलवाल परिवार और पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक व्याप्त है.

राजनीतिक जगत में शोक की लहर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुरभि के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इसे खंडेलवाल परिवार के लिए एक "असहनीय क्षति" बताया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी हेमंत खंडेलवाल और उनकी पत्नी ऋतु खंडेलवाल के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. यह भी पढ़ें: Sudden Death: इंसानियत शर्मसार! कर्मचारी हार्ट अटैक से तड़पता रहा और मालिक फोन पर बिजी था, युवक की हुई कुछ देर में मौत, आगर मालवा का VIDEO आया सामने

अंतिम संस्कार और कार्यक्रमों का स्थगन

सुरभि खंडेलवाल का अंतिम संस्कार आज शाम 5:00 बजे बैतुल में किया जाएगा. इस त्रासदी के सम्मान में जिले के कई स्थानीय राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी की संगठनात्मक बैठकों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. बैतुल के स्थानीय निवासी और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.