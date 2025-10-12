Sudden Death: इंसानियत शर्मसार! कर्मचारी हार्ट अटैक से तड़पता रहा और मालिक फोन पर बिजी था, युवक की हुई कुछ देर में मौत, आगर मालवा का VIDEO आया सामने

Sudden Death: कई बार हमने देखा है की ,' किसी भी सार्वजनिक जगहों पर हार्ट अटैक (Heart Attack) आने पर लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) ले जाते है, या फिर उसे सीपीआर (CPR) देकर उसकी जान बचाते है. लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा (Agar Malwa) से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां पर एक कर्मचारी को हार्ट अटैक आया और वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन सामने बैठे उसके मालिक ने उसके पास जाकर उसकी मदद करने के भी जहमत नहीं उठाई. इस दौरान मालिक फोन पर बात करता रहा और कर्मचारी दर्द से तड़पता रहा. कुछ देर पर कर्मचारी की मौत हो गई.
अगर समय रहते इस कर्मचारी को इलाज मिला होता तो शायद इसकी जान बच जाती . इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @IBC24News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Sudden Death: तीस हज़ारी कोर्ट में ASI की दिल का दौरा पड़ने से मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा
कर्मचारी को आया हार्ट अटैक
▶️मध्यप्रदेश : मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक दिल को झकझोर देने वाले घटनाक्रम में काम के दौरान अटैक आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। जब कर्मचारी को अटैक आया तो फर्म का मालिक भी वही था। उसने कर्मचारी की मदद करने के बजाए मोबाइल चलाता रहा।#MadhyaPradesh #AagarMalwa… pic.twitter.com/g3blbwG3rk
— IBC24 News (@IBC24News) October 12, 2025
मालिक की बेरुखी आई सामने
ये घटना आगर मालवा (Agar Malwa) जिले के सुसनेर क्षेत्र की बताई जा रही है. इस दौरान कर्मचारी की तबियत खराब हो जाती है और वह कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके साथी उसका हाथ सहलाने लगते है और इसके बाद इसका दूसरा युवक उसे पिलाने की कोशिश करता है. लेकिन वह पानी नहीं पीता और देखते ही देखते ही कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है. इस दौरान कुछ कर्मचारी जाकर मालिक को बताते भी है, लेकिन मालिक अपनी जगह से उठकर उसके पास नहीं जाता और नाही उसकी कोई मदद करता. इस दौरान मालिक फोन में बिजी होता है. लापरवाही के कारण एक कर्मचारी की जान चली गई.
कुछ ही मिनटों में हुई मौत
बताया जा रहा है की करीब 6 मिनट तक कर्मचारी तड़पता रहा, लेकिन मालिक को उसपर तरस नहीं आया और नाही उसे हॉस्पिटल (Hospital) समय पर ले जाया गया. लेकिन हॉस्पिटल ले जाया गया. तब तक काफी देर हो चुकी.डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है.