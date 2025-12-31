New Zealand New Year Celebration: दुनिया में सबसे पहले न्यूज़ीलैंड ने मनाया न्यू ईयर, 2026 का किया वेलकम, स्काई टावर पर आतिशबाज़ी: VIDEO

New Zealand celebrated New Year (Credit-@ANI)

New Zealand New Year Celebration: न्यूज़ीलैंड (New Zealand) ने सबसे पहले नए साल 2026 (New Year 2026) का स्वागत शानदार अंदाज़ में किया. देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड (Auckland) में हजारों लोग इकट्ठा हुए और ऐतिहासिक स्काई टावर (Sky Tower) पर हुई आतिशबाज़ी ने रात के आसमान को रोशनी से भर दिया. नए साल की रात सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. जैसे ही घड़ी ने नए साल की दस्तक दी, स्काई टावर से रंग-बिरंगी फायरवर्क्स (Fireworks) शुरू हो गईं.

जिसने जश्न को यादगार बना दिया. हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था.इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ANI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:New Year 2026 Fireworks At Sydney Opera House And Harbour Bridge Live Streaming: नए साल की पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज में होगी शानदार आतिशबाजी, बस एक क्लिक पर देखें लाइव स्ट्रीमिंग

न्यूज़ीलैंड में नए साल का जश्न

प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं

इस मौके पर न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Prime Minister Christopher Luxon) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर देशवासियों को नए साल की बधाई दी. उन्होंने लिखा, “Happy New Year, New Zealand!

दुनिया भर में शुरू हुआ नए साल का जश्न

ऑकलैंड के बाद अब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) का दौर शुरू हो गया है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) में सिडनी (Sydney) के हार्बर ब्रिज (Harbour Bridge) और ओपेरा हाउस (Opera House) पर होने वाली आतिशबाज़ी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

एशिया से यूरोप और अमेरिका तक उत्सव

नए साल का जश्न बाली (Bali) के समुद्र तटों से लेकर सिंगापुर (Singapore) की मरीना बे (Marina Bay), नई दिल्ली (New Delhi), दुबई (Dubai) के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa), लंदन (London) की थेम्स नदी (River Thames) और न्यूयॉर्क (New York) के टाइम्स स्क्वायर (Times Square) तक देखने को मिलेगा.

सबसे आखिर में मनाया जाएगा नया साल

दक्षिण प्रशांत (South Pacific) के कुछ द्वीप जैसे नियू (Niue) और सामोआ (Samoa) दुनिया के उन आखिरी आबाद इलाकों में शामिल हैं, जहां नया साल सबसे अंत में मनाया जाता है. वहीं जापान (Japan) में लोग परंपरागत रूप से साल की पहली सूर्योदय (First Sunrise) को देखकर नए साल का स्वागत करते हैं.