Ujjain: फांसी के फंदे पर झूलते शख्स के लिए फ़रिश्ता बना पुलिस अधिकारी, CPR देकर बचाई जान, उज्जैन के नागदा का वीडियो आया सामने: VIDEO

Ujjain News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन जिले के नागदा (Nagda) से मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करने वाली घटना सामने आई है. देर रात एक युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, लेकिन थाना प्रभारी की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बचा ली गई.जानकारी के मुताबिक़ मंडी थाना के टीआई अमृतलाल गवरी रात के समय क्षेत्र में नियमित गश्त पर थे. इसी दौरान एक बुजुर्ग घबराए हुए हालात में उनके पास पहुंचे और बताया कि उनके बेटे ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली है.

जानकारी मिलते ही टीआई गवरी बिना देर किए अपनी टीम के साथ मौके की ओर रवाना हो गए.

सीपीआर देकर बचाई जान

दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी पुलिस

घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. तत्काल दरवाजा तोड़ा गया (Door Break) और युवक को फंदे से नीचे उतारा गया. उस वक्त युवक की हालत बेहद नाजुक थी और परिजन उसे मृत समझकर रोने लगे.

टीआई के सीपीआर देने से लौटी सांसें

हालात गंभीर होने के बावजूद टीआई अमृतलाल गवरी ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखी सीपीआर तकनीक (CPR – Cardiopulmonary Resuscitation) का इस्तेमाल करते हुए युवक को जीवनदान देने का प्रयास शुरू किया. कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद युवक के शरीर में हरकत दिखी और उसकी धड़कनें (Heartbeat) वापस लौट आईं.युवक को तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि की कि समय पर सीपीआर मिलने से उसकी जान बच पाई. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है.

डीजीपी ने किया सम्मानित

इस साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने टीआई अमृतलाल गवरी को 10 हजार रुपये का नगद इनाम (Cash Reward) देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी पूरे विभाग के लिए प्रेरणा हैं.