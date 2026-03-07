Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार के लिए आखिरी मौका, 31 मार्च तक का समय, नहीं तो रुक सकती है किस्त

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana E-KYC Update: महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' के उन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिनके आवेदन में तकनीकी त्रुटियां रह गई हैं. जिन पात्र महिलाओं को ई-केवाईसी (e-KYC) विवरण में विसंगतियों के कारण अब तक 1,500 रुपये का मासिक लाभ नहीं मिल पाया है, उनके पास अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए अब 31 मार्च 2026 तक का समय है. राज्य भर से गलत डेटा एंट्री की शिकायतों के बाद सरकार ने यह सुधारात्मक कदम उठाया है ताकि किसी भी पात्र महिला का लाभ न रुके.

सुधार के लिए अंतिम अवसर

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पुष्टि की है कि लाभार्थियों के लिए एक विशेष सुधार विंडो (Correction Window) खोली गई है. इससे पहले ई-केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 2025 के अंत तक तय की गई थी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: क्या महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना के तहत मिलने वाली राशि 1500 रुपए से बढ़कर हो जाएगी 2100 रुपए? जानें लेटेस्ट अपडेट

अधिकारियों के अनुसार, आवेदनों में सामान्य गलतियां जैसे पारिवारिक आय का गलत चयन या सरकारी रोजगार की स्थिति की गलत जानकारी देना शामिल हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा, इसलिए लाभार्थियों को इस अंतिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए.

ऑनलाइन ई-केवाईसी सुधार करने की प्रक्रिया

लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सीधे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पर लॉग इन करें. लॉगिन प्रक्रिया: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके 'आवेदक लॉगिन' (Applicant Login) सेक्शन में जाएं. ई-केवाईसी टैब: होमपेज पर 'Ladki e-KYC' या 'Update Information' टैब पर क्लिक करें. आधार सत्यापन: अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से इसे सत्यापित करें. विवरण की जांच और सुधार: नाम, पता, राशन कार्ड नंबर और आय विवरण जैसे कॉलम को ध्यान से देखें और पिछली गलतियों को ठीक करें. सबमिट करें: सभी विवरण सत्यापित करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. स्टेटस 'Completed' दिखने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.

योजना का बैकग्राउंड और पात्रता

जून 2024 में शुरू की गई 'माझी लाड़की बहिन योजना' के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है.

बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य

पात्र बने रहने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है. ई-केवाईसी प्रक्रिया को इसलिए अनिवार्य बनाया गया है ताकि डुप्लिकेट या फर्जी आवेदनों को हटाया जा सके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंच सके.