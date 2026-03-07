IND vs NZ Final: क्रिकेट फैंस के लिए भारतीय रेलवे की खास सौगात, दिल्ली से साबरमती के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत T20I आँकड़े (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup Final: इन 3 भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बरपाया कहर, टी20 में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर देशभर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. इस बड़े मैच को देखने के लिए हजारों क्रिकेट फैंस अहमदाबाद पहुंचना चाहते हैं. हालांकि बढ़े हुए फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकटों की कमी के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास पहल की है. रेलवे ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिससे फैंस आसानी से अहमदाबाद पहुंच सकेंगे.

नई दिल्ली से साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान

भारतीय रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन 7 मार्च 2026 की रात 11:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी.

इस स्पेशल ट्रेन का मकसद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले को देखने जा रहे क्रिकेट फैंस को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है. बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और आसपास के शहरों से अहमदाबाद जाने की योजना बना रहे हैं, ऐसे में यह ट्रेन उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

रेलवे द्वारा चलाई जा रही इस स्पेशल ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए गए हैं. इन कोचों में 3rd AC और 2nd AC श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे, ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन में सीमित सीटें उपलब्ध होंगी, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लें.

क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारतीय रेल की खास सौगात! बढ़े फ्लाइट टिकट और टिकटों की अनुपलब्धता को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सहूलियत के लिए नई दिल्ली से साबरमती के लिए आज दिनांक 7 मार्च 2026, रात 11:45 बजे विशेष ट्रेन का ऐलान। 3rd AC और 2nd AC के कोच वाली इस 19 कोच की… pic.twitter.com/LQuMPByqln — Northern Railway (@RailwayNorthern) March 7, 2026

फ्लाइट टिकट महंगे होने से बढ़ी मांग

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले की वजह से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट काफी महंगे हो गए हैं. कई रूट्स पर टिकटों की कीमतें सामान्य से कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं. इसके अलावा ट्रेन टिकट भी तेजी से भर गए हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे की यह स्पेशल ट्रेन क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है.

अहमदाबाद में होगा हाई-वोल्टेज फाइनल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता एक लाख से ज्यादा दर्शकों की है.

इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि न्यूजीलैंड पहली बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेगा.

रेलवे की पहल से फैंस को मिलेगी राहत

भारतीय रेलवे की यह पहल क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. इससे दिल्ली और आसपास के इलाकों के फैंस आसानी से अहमदाबाद पहुंच सकेंगे और इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले का हिस्सा बन सकेंगे.

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी टिकट बुक कर लें, क्योंकि मैच के चलते इस स्पेशल ट्रेन की सीटों की मांग काफी ज्यादा रहने की संभावना है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई-वोल्टेज फाइनल को लेकर पूरे देश की नजरें अहमदाबाद पर टिकी हैं और अब रेलवे की इस खास सुविधा से क्रिकेट फैंस का सफर और भी आसान हो गया है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.