India vs New Zealand, T20 World Cup Final: इन 3 भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बरपाया कहर, टी20 में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, ICC T20 World Cup 2026 Final Match: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में इन खिलाड़ियों ने मचाया तांडव, सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले प्लेयर्स की लिस्ट

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला है. यह महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां से इस टूर्नामेंट का नया चैंपियन सामने आएगा. न्यूजीलैंड पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि भारतीय टीम तीसरी बार यह खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेगी.

अगर टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहती है तो वह इतिहास रच सकती है. भारत पहला ऐसा देश बन सकता है जो मेजबान रहते हुए टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते. इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी बन सकती है.

फाइनल मुकाबले से पहले आइए जानते हैं उन तीन भारतीय गेंदबाजों के बारे में, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में तीनों ही तेज गेंदबाज शामिल हैं और किसी भी स्पिनर को जगह नहीं मिली है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 3 भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2022 से 2026 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 17 विकेट हासिल किए हैं. अर्शदीप सिंह का इकॉनमी रेट 9.62 का रहा है, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/51 है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 ओवर गेंदबाजी करते हुए 308 रन खर्च किए हैं.

जसप्रीत बुमराह: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. बुमराह ने 2016 से 2026 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 टी20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 16 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका इकॉनमी रेट 7.05 का रहा है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/12 है. बुमराह ने कीवी टीम के खिलाफ 53 ओवर में 374 रन दिए हैं.

हार्दिक पांड्या: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हार्दिक पांड्या हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2016 से 2026 के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 मुकाबले खेले हैं और 13 विकेट हासिल किए हैं. हार्दिक पांड्या का इकॉनमी रेट 9.00 का रहा है, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 39 ओवर में 351 रन खर्च किए हैं.

स्पिन गेंदबाजों का भी रहा है अच्छा प्रदर्शन

इन तीन तेज गेंदबाजों के अलावा भारतीय स्पिनरों ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. मौजूदा टीम में शामिल अक्षर पटेल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. वहीं युजवेंद्र चहल ने 14 मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए हैं और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 7 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं अर्शदीप सिंह ने 7 मुकाबलों में 9 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 8 मैचों में 8 विकेट लेकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में फाइनल मुकाबले में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.