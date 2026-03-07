NEET UG 2026: नीट यूजी के लिए आवेदन का आखिरी मौका कल, 8 मार्च को बंद होगी रजिस्ट्रेशन विंडो; neet.nta.nic.in पर जल्द करें अप्लाई और जानें एग्जाम डेट

(Photo Credits Twitter)

NEET UG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कल, यानी रविवार 8 मार्च 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त करने जा रही है. जिन मेडिकल उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है, उनके पास कल रात 9:00 बजे तक का समय है. हालांकि, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा अतिरिक्त समय दिया गया है, जो कल रात 11:50 बजे तक खुला रहेगा.

करेक्शन विंडो और परीक्षा की तारीख

पंजीकरण पोर्टल बंद होने के बाद, NTA उम्मीदवारों को उनके आवेदन फॉर्म में सुधार करने का एक संक्षिप्त अवसर प्रदान करेगा. यह 'करेक्शन विंडो' 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक खुली रहेगी. इस दौरान छात्र अपनी श्रेणी (Category), परीक्षा शहर का विकल्प और अन्य व्यक्तिगत विवरणों में हुई गलतियों को सुधार सकेंगे. यह भी पढ़े: NEET UG 2025: सड़क किनारे मोबाइल कवर बेचनेवाले छात्र ने पास की नीट एग्जाम, जमशेदपुर का रोहित अब बनेगा डॉक्टर, फिजिक्सवाला के CEO ने खुद आकर दी बधाई (Watch Video)

NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में होगी. परीक्षा ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में भारत और विदेशों के सैकड़ों शहरों में आयोजित की जाएगी.

NEET UG 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

अंतिम समय में सर्वर पर दबाव और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए छात्रों को समय से पहले फॉर्म भरने की सलाह दी गई है. आवेदन के चरण नीचे दिए गए हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: neet.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं.

नया पंजीकरण: "NEET UG 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें और विवरण भरकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करें.

फॉर्म भरें: शैक्षणिक योग्यता और प्रश्न पत्र का माध्यम (कुल 13 भाषाओं में उपलब्ध) चुनें.

दस्तावेज अपलोड करें: हालिया फोटो (चेहरा 80% दिखना चाहिए), हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

शुल्क भुगतान: नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के जरिए फीस जमा करें (सामान्य श्रेणी के लिए 1,700 रुपये; ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 1,600 रुपये; एससी/एसटी के लिए 1,000 रुपये).

पुष्टि पृष्ठ: भविष्य के संदर्भ के लिए 'Confirmation Page' डाउनलोड करें और प्रिंट लें.

अपलोड करने के लिए जरूरी दस्तावेज

सफल आवेदन के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज JPG/JPEG फॉर्मेट में तैयार रखने चाहिए:

पासपोर्ट और पोस्टकार्ड साइज फोटो (1 जनवरी, 2026 के बाद ली गई).

सफेद कागज पर काली स्याही से किए गए हस्ताक्षर.

कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में).

आधार कार्ड या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र.

श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो).

NEET UG के बारे में जानकारी

NEET UG भारत भर के मान्यता प्राप्त मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS और अन्य AYUSH पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र अनिवार्य द्वार है. इसके अलावा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के तहत बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट स्कोर का उपयोग किया जाता है.