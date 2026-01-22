NBEMS Exam 2026 Dates: नीट पीजी और नीट एमडीएस का परीक्षा शेड्यूल जारी, natboard.edu.in पर ऐसे चेक करें एग्जाम डेट

NBEMS Exam 2026 Dates: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज, 22 जनवरी को चिकित्सा और दंत चिकित्सा के स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए बहुप्रतीक्षित NEET PG 2026 और NEET MDS 2026 का परीक्षा कैलेंडर आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. अधिसूचना के अनुसार, नीट पीजी की परीक्षा 30 अगस्त 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. वहीं, दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (NEET MDS) 2 मई 2026 (शनिवार) के लिए निर्धारित है.

इस घोषणा से उन हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो अपनी तैयारी और इंटर्नशिप की योजना बनाने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर का इंतजार कर रहे थे. यह भी पढ़े: UPSC Civil Services Examination 2026: अधिसूचना में देरी, जानें संभावित रिक्तियां, पात्रता नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

परीक्षा तिथियां और इंटर्नशिप कट-ऑफ डेडलाइन

एनबीईएमएस ने न केवल परीक्षा की तारीखें दी हैं, बल्कि पात्रता के लिए रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करने की महत्वपूर्ण कट-ऑफ तिथियां भी साझा की हैं:

परीक्षा का नाम संभावित परीक्षा तिथि इंटर्नशिप कट-ऑफ तिथि NEET MDS 2026 02 मई 2026 (शनिवार) 31 मई 2026 NEET PG 2026 30 अगस्त 2026 (रविवार) 30 सितंबर 2026

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये सभी तारीखें फिलहाल 'संभावित' हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर इनमें बदलाव किया जा सकता है. दोनों परीक्षाएं देश भर के चुनिंदा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएंगी.

पंजीकरण और सूचना बुलेटिन

परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों को विस्तृत 'सूचना बुलेटिन' (Information Bulletin) का इंतजार है. इसमें आवेदन की अवधि, शुल्क संरचना, और विस्तृत पात्रता मानदंड शामिल होंगे.

आधिकारिक पोर्टल: पंजीकरण की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर शुरू होगी.

रजिस्ट्रेशन विंडो: उम्मीद है कि पंजीकरण लिंक 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में सक्रिय हो जाएगा.

सावधानी: एनबीईएमएस ने उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचने और केवल आधिकारिक पोर्टल पर भरोसा करने की सलाह दी है.

परीक्षा का महत्व और शैक्षणिक संदर्भ

नीट पीजी देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमडी (MD), एमएस (MS) और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र गेटवे है (AIIMS और JIPMER जैसे INI-CET संस्थानों को छोड़कर). वहीं, नीट एमडीएस दंत चिकित्सा (MDS) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनिवार्य है.

विशेषज्ञों का कहना है कि नीट पीजी को अगस्त में आयोजित करने का निर्णय पिछले कुछ वर्षों के शैक्षणिक सत्रों में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है, ताकि छात्रों को अपनी नैदानिक (Clinical) इंटर्नशिप पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.