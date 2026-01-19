UPSC Civil Services Examination 2026: अधिसूचना में देरी, जानें संभावित रिक्तियां, पात्रता नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

UPSC Civil Services Examination 2026: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों (Candidates) के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहे हैं. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचना (Notification) में संभावित देरी के बीच, उम्मीदवार अब परीक्षा की तिथियों और रिक्तियों के विवरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष आयोग रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे. यह भी पढ़ें: UPSC CSE Notification 2026 Postponed: UPSC CSE नोटिफिकेशन 2026 स्थगित, अभ्यर्थियों को अब संभावित नई तारीख का इंतजार

संभावित रिक्तियां: 1,200 पदों तक भर्ती की उम्मीद

आधिकारिक आधिकारिक डेटा अभी जारी होना बाकी है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड्स और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों (IAS और IPS) के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2026 में 900 से 1,200 के बीच रिक्तियां हो सकती हैं. तुलनात्मक रूप से देखें तो:

2025: 979 रिक्तियां

979 रिक्तियां 2024: 1,056 रिक्तियां

1,056 रिक्तियां 2023: 1,105 रिक्तियां

पात्रता मानदंड और आयु सीमा

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 1 अगस्त, 2026 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें:

आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष। (OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट).

सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष। (OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट). शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री. अंतिम वर्ष के छात्र भी प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते मुख्य परीक्षा तक उनका परिणाम आ जाए.

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री. अंतिम वर्ष के छात्र भी प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते मुख्य परीक्षा तक उनका परिणाम आ जाए. प्रयासों की संख्या: सामान्य/EWS के लिए 6, OBC के लिए 9 और SC/ST के लिए असीमित (आयु सीमा तक).

आवेदन प्रक्रिया: 'पहले आओ, पहले पाओ' का नियम

UPSC में परीक्षा केंद्रों का आवंटन ‘पहले आवेदन, पहले आवंटन’ के आधार पर किया जाता है. इसका अर्थ है कि जो छात्र दिल्ली, मुंबई या प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में केंद्र चाहते हैं, उन्हें अधिसूचना जारी होते ही शीघ्र आवेदन करना चाहिए.

आवेदन कैसे करें:

परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:

प्रारंभिक परीक्षा: वस्तुनिष्ठ प्रश्न (GS और CSAT). मुख्य परीक्षा: लिखित परीक्षा (कुल 1750 अंक). साक्षात्कार: व्यक्तित्व परीक्षण (275 अंक).

अंतिम मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के कुल 2025 अंकों के आधार पर तैयार की जाती है. पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था के साथ-साथ समसामयिक घटनाओं (Current Affairs) और नीतिशास्त्र पर विशेष जोर दिया जाता है.