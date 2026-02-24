UPSC CSE 2026: बड़ी राहत! तकनीकी खराबी के बाद यूपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 27 फरवरी तक भर सकेंगे फॉर्म

UPSC (Photo Credits: X/@upsc)

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) (CSE) 2026 की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. आयोग ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को तीन दिन और बढ़ाते हुए अब 27 फरवरी, 2026 कर दिया है. यह फैसला मंगलवार को आवेदन के मूल रूप से आखिरी दिन वेबसाइट पर आई गंभीर तकनीकी खराबी और सर्वर क्रैश होने के बाद लिया गया. अभ्यर्थी अब आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर शाम 6:00 बजे तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: CUET UG 2026: एनटीए ने फिर खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, 26 फरवरी तक आवेदन का आखिरी मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

तकनीकी दिक्कतों के बाद लिया गया फैसला

मंगलवार सुबह से ही यूपीएससी की वेबसाइट पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, जिससे साइट काफी धीमी लोड हो रही थी. दोपहर होते-होते सर्वर पूरी तरह क्रैश हो गया, जिससे हजारों अभ्यर्थी न तो फॉर्म भर पा रहे थे और न ही फीस का भुगतान कर पा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी 'साइट अंडर मेंटेनेंस' के संदेशों की बाढ़ आ गई थी. छात्रों की चिंताओं को देखते हुए आयोग ने आवेदन के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया.

नए शेड्यूल और विस्तार का विवरण

यह विस्तार केवल सिविल सेवा परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय वन सेवा (IFoS) परीक्षा 2026 के लिए भी लागू है। वेबसाइट पर जारी अलर्ट के अनुसार, "ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अब 27.02.2026 (शाम 06:00 बजे तक) बढ़ा दी गई है।" जिन अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) या भुगतान अटका हुआ है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे सर्वर पर दोबारा दबाव से बचने के लिए 'ऑफ-पीक' घंटों (देर रात या सुबह जल्दी) में अपना आवेदन पूरा करें।

UPSC CSE 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले nic.in पर लॉग-इन करें. OTR रजिस्ट्रेशन: नए उपयोगकर्ता अपना मूल विवरण देकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें. पुराने उपयोगकर्ता ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें. पार्ट-I भरें: आवेदन के पहले भाग में अपनी शैक्षणिक योग्यता और पते का विवरण दर्ज करें. पार्ट-II और भुगतान: दूसरे भाग में आवेदन शुल्क का भुगतान करें (महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क माफ है), परीक्षा केंद्र चुनें और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें. अंतिम सबमिशन: सभी जानकारी की जांच करने के बाद "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

करेक्शन विंडो और परीक्षा की तिथि

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को उनके फॉर्म में सुधार के लिए 'एप्लीकेशन करेक्शन विंडो' प्रदान करेगा. यह सुविधा 27 फरवरी से 5 मार्च तक सक्रिय रहने की उम्मीद है. इन सात दिनों के दौरान छात्र अपने फॉर्म में छोटी-मोटी गलतियों को सुधार सकेंगे, हालांकि OTR के दौरान दी गई मुख्य जानकारी में बदलाव संभव नहीं होगा.

बता दें कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई 2026 में आयोजित होने वाली है. यह परीक्षा IAS, IPS, IFS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है.