Mumbai: चांदीवली में नाबालिग की रफ्तार का कहर, दुबई से आए किशोर ने SUV से स्कूटी को मारी टक्कर, 15 साल के मासूम की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई: आर्थिक राजधानी के चांदीवली इलाके (Chandivali Area) में एक बार फिर नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण एक मासूम की जान जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दुबई में रहने वाला (Dubai Resident) एक 17 वर्षीय किशोर, जो ईद की छुट्टियों में मुंबई आया था, रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे (Road Accident) का कारण बना. आरोपी द्वारा चलाई जा रही एक किराए की SUV ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर पीछे बैठे 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में दरिंदगी, 4 साल की बच्ची की प्लॉट में मिली लाश, पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप; VIDEO

हादसे के बाद फरार हुआ आरोपी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना रविवार रात की है. आरोपी किशोर अपने एक दोस्त की किराए पर ली गई SUV चला रहा था. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार दोनों नाबालिग गिर पड़े और पीछे बैठे प्रतीक माने (15) को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया था. हालांकि, साकीनाका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में उसे ट्रैक कर हिरासत में ले लिया.

परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी के परिवार ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था. शुरुआत में जांचकर्ताओं को बताया गया कि एक्सीडेंट के बाद किशोर मीरा रोड भाग गया है, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से उसे चांदीवली इलाके में ही एक रिश्तेदार के घर पर छिपा हुआ पाया.

आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 27 मार्च तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

वाहन मालिक और दोस्तों पर भी शिकंजा

पुलिस अब उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनके तहत एक नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दी गई. इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय मोहम्मद अनस मोहरमली खान को नोटिस जारी किया है, जिसने वह SUV एक दिन के लिए किराए पर ली थी. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या अनस ने जानबूझकर वाहन एक अनधिकृत नाबालिग को सौंपा था. जांच के निष्कर्षों के आधार पर अनस के खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Andhra Pradesh Shocker: घर के अंदर रातभर चलती रही बाइक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

दिल्ली के द्वारका मामले में भी चार्जशीट दाखिल

इसी तरह के एक अन्य मामले में, दिल्ली पुलिस ने द्वारका सेक्टर 11 में हुए सड़क हादसे में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पिछले महीने हुई इस घटना में एक नाबालिग चालक ने 23 वर्षीय साहिल धनेश्वरा को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी नाबालिग के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह लापरवाही से वाहन चला रहा था.

इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर नाबालिगों के हाथों में वाहन सौंपने के खतरों और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.