Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में दरिंदगी, 4 साल की बच्ची की प्लॉट में मिली लाश, पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप; VIDEO

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Ghaziabad Shocker: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहाँ एक 4 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्ची का शव इलाके के ही एक खाली प्लॉट में बरामद हुआ है. परिजनों ने पड़ोसी युवक पर बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने के बाद हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

आइसक्रीम दिलाने के बहाने ले गया आरोपी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय शुरू हुई जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति नामक युवक बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान बच्ची की लाश पास के एक खाली प्लॉट में क्षत-विक्षत हालत में मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh Shocker: घर के अंदर रातभर चलती रही बाइक, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

गाजियाबाद में बच्ची से दरिंदगी

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी हिरासत में

वारदात की सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों और स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने संदिग्ध आरोपी गौरव प्रजापति को तुरंत कस्टडी में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

रेप की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं ताकि मामले की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित की जा सके.