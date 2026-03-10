UPSC CSE 2025 कट-ऑफ जारी: प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल स्टेज के श्रेणी-वार स्कोर यहां देखें
नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) यानी यूपीएससी (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) यानी सीएसई (CSE) 2025 के सभी चरणों के लिए आधिकारिक कट-ऑफ अंक (Cut-Off Marks)  जारी कर दिए हैं. 6 मार्च  2026 को घोषित अंतिम परिणामों के बाद, आयोग ने अब स्पष्ट किया है कि विभिन्न चरणों में चयन के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता थी. इस साल कुल 958 उम्मीदवारों को आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अनुशंसित किया गया है.

यूपीएससी प्रीलिम्स 2025: श्रेणी-वार कट-ऑफ

आयोग के अनुसार, प्रीलिम्स की कट-ऑफ केवल जनरल स्टडीज पेपर-1 (GS Paper 1) के अंकों के आधार पर तैयार की गई है. सीएसएट (CSAT) पेपर केवल क्वालीफाइंग प्रकृति का है, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं.

प्रीलिम्स कट-ऑफ (GS Paper 1):

  • सामान्य (General):66 अंक

  • ओबीसी (OBC):00 अंक

  • ईडब्ल्यूएस (EWS):34 अंक

  • अनुसूचित जाति (SC):00 अंक

  • अनुसूचित जनजाति (ST):66 अंक

मेन्स और फाइनल स्टेज की कट-ऑफ

पर्सनालिटी टेस्ट (इंटरव्यू) और अंतिम चयन के लिए मेन्स परीक्षा के अंकों को जोड़कर फाइनल कट-ऑफ निर्धारित की गई है। मेन्स के लिए कट-ऑफ उस न्यूनतम स्कोर को दर्शाती है, जिसे प्राप्त कर उम्मीदवार इंटरव्यू के चरण तक पहुंचे।

मेन्स और फाइनल कट-ऑफ का विवरण:

श्रेणी मेन्स कट-ऑफ (इंटरव्यू के लिए) फाइनल कट-ऑफ (मेन्स + इंटरव्यू)
सामान्य 739 963
ईडब्ल्यूएस 706 926
ओबीसी 717 931
एससी 700 905
एसटी 694 902

उम्मीदवारों के अंक कब होंगे उपलब्ध?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के अंक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अपलोड कर दिए जाएंगे. उम्मीदवार 20 मार्च 2026 तक अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड देख सकेंगे.

गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं. यह परीक्षा तीन चरणों—प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण—में आयोजित की जाती है. आयोग द्वारा जारी ये कट-ऑफ अंक भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मानक (benchmark) के रूप में कार्य करते हैं.