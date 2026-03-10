IndiGo के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा: दिसंबर 2025 के परिचालन संकट के बाद राहुल भाटिया संभालेंगे कमान

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी 'इंडिगो' (InterGlobe Aviation Limited) में नेतृत्व का बड़ा बदलाव हुआ है. मंगलवार को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने इंडिगो के सीईओ (IndiGo CEO) के पद से इस्तीफा दे दिया है. एयरलाइन ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया (Rahul Bhatia) तत्काल प्रभाव से अंतरिम आधार पर एयरलाइन का प्रबंधन संभालेंगे.

पीटर एल्बर्स का इस्तीफा दिसंबर 2025 में हुए उस बड़े परिचालन संकट (Operational Crisis) के बाद आया है, जिसने एयरलाइन की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित किया था. उस समय पायलटों की थकान (pilot fatigue) को रोकने के लिए नए नियमों को लागू करने में आई दिक्कतों के कारण देशभर में अफरातफरी मच गई थी. 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो को 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और लगभग 1,900 उड़ानें देरी से चलीं, जिससे 3 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे. यह भी पढ़ें: IndiGo Travel Advisory: ईरान के हवाई क्षेत्र में तनाव के बीच इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, उड़ानों पर पड़ सकता है असर

पीटर एल्बर्स का कार्यकाल

पीटर एल्बर्स ने तीन साल से अधिक समय तक इंडिगो का नेतृत्व किया. उनके कार्यकाल के दौरान एयरलाइन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं:

राहुल भाटिया ने ली जिम्मेदारी

कंपनी के बोर्ड चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने बताया कि राहुल भाटिया की वापसी कंपनी की संस्कृति को मजबूत करने और परिचालन उत्कृष्टता (operational excellence) को फिर से स्थापित करने के लिए हुई है. राहुल भाटिया, जिन्होंने 22 साल पहले इंडिगो की नींव रखी थी, ने कहा कि वे इस कठिन समय में एयरलाइन, ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता महसूस करते हैं.

एयरलाइन का कहना है कि नए स्थायी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. तब तक राहुल भाटिया ही एयरलाइन के कामकाज पर सीधी नजर रखेंगे. इंडिगो का मुख्य उद्देश्य अब अपनी सेवाओं में विश्वसनीयता और पेशेवर रवैये को फिर से बहाल करना है.