Chhatrapati Sambhaji Maharaj Punyatithi: छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान दिवस पर इन मराठी WhatsApp Messages, Quotes, Photo SMS के जरिए शंभू राजे को करें नमन

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Punyatithi: भारतीय इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज (Chhatrapati Sambhaji Maharaj) का नाम वीरता, त्याग और अडिग सिद्धांतों के प्रतीक के रूप में दर्ज है. छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज (Sambhaji Maharaj) ने न केवल मराठा साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी विदेशी आक्रांताओं के सामने झुकने से इनकार कर दिया. उनके इसी अद्वितीय बलिदान को याद करने के लिए हर वर्ष उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है. संभाजी महाराज का जीवन चुनौतियों और शौर्यपूर्ण संघर्षों से भरा रहा. उन्होंने औरंगजेब की विशाल मुगल सेना के खिलाफ मराठा साम्राज्य की अखंडता की रक्षा की. उन्हें 'धर्मवीर' के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की ओर से इस्लाम स्वीकार करने के दबाव और यातनाओं को सहना बेहतर समझा, लेकिन अपने सिद्धांतों और धर्म के साथ समझौता नहीं किया. 11 मार्च, 1689 को उन्होंने अपने मूल्यों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जो आज भी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
मराठी पंचांग के अनुसार, छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि फाल्गुन माह की अमावस्या के दिन मनाई जाती है. यह दिन न केवल एक स्मृति दिवस है, बल्कि उन मूल्यों के प्रति पुनर्संकल्प लेने का भी है, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया. इस अवसर पर महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में विशेष कार्यक्रमों, सभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से शंभू राजे की स्मृति को नमन किया जाता है.
- देहाने संपविले तरी, विचाराने जो अमर झाला... अशा धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांना त्रिवार अभिवादन!"
- "ज्यांच्या शौर्याची गाथा आजही सह्याद्रीच्या कडाकडात घुमतेय, अशा स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराजांना विनम्र अभिवादन."
-
"मृत्यू समोर असतानाही ज्यांनी स्वराज्याची आणि धर्माची साथ सोडली नाही, त्या शंभूराजांना कोटी कोटी प्रणाम."
- "धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन!"
- "स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन!"
-
"शिवपुत्र संभाजी महाराज: शौर्य आणि त्यागाचे दुसरे नाव. मानाचा मुजरा!"
आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने प्रिय 'शंभू राजे' को याद करते हैं. बलिदान दिवस के अवसर पर लोग मराठी भाषा में व्हाट्सएप स्टिकर्स, एचडी वॉलपेपर और प्रेरणादायक कोट्स साझा करते हैं. ये डिजिटल माध्यम उनके साहस और बलिदान की गाथा को जन-जन तक पहुँचाने में एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं. उनके जीवन की कहानी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों की रक्षा करने का संदेश देती है.
छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत स्वतंत्रता, न्याय और सांस्कृतिक सहिष्णुता की एक किरण की तरह है. उनका जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र और सिद्धांतों की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता. आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनके द्वारा दिखाए गए साहस के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का है.