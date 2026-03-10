LPG Crisis in India: एलपीजी आपूर्ति को लेकर सरकार सख्त, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि हुई 25 दिन, रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

LPG सिलेंडर (Photo Credits: ANI)

LPG Crisis in India: हाल ही में पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं की खबरों के बीच देश भर में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की मांग में अचानक वृद्धि देखी गई है. इसे देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव किया है और घरेलू रसोई गैस (LPG Cylinder Bookings) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. सरकार ने 'पैनिक बुकिंग' और जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से घरेलू एलपीजी सिलिंडर के लिए रिफिल बुकिंग की न्यूनतम समय सीमा को 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है.

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में बुकिंग पैटर्न में असामान्य उछाल देखा गया, जहाँ कई परिवारों ने सामान्य समय से काफी पहले ही सिलिंडर बुक करने शुरू कर दिए थे. यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि गैस का वितरण समान रूप से हो और बाजार में कृत्रिम कमी न पैदा हो. यह भी पढ़ें: मिडल ईस्ट तनाव के चलते भारत में LPG की किल्लत? क्या मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में होटल-रेस्टोरेंट पर पड़ेगा असर; जानें मोदी सरकार का जवाब

रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर की तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त उत्पादन का पूरा उपयोग विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए किया जाएगा ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो. सरकार ने इस स्थिति की निगरानी के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) का उपयोग करते हुए आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया है.

होटल और रेस्तरां उद्योग पर असर

जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, व्यावसायिक क्षेत्र (जैसे होटल और रेस्तरां) में एलपीजी की आपूर्ति में कुछ चुनौतियाँ सामने आई हैं. इसे हल करने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है. यह समिति होटल, रेस्तरां और अन्य औद्योगिक संस्थाओं की मांगों की समीक्षा करेगी और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करेगी.

सरकार ने दी अफवाहों से बचने की सलाह

सोशल मीडिया पर एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही खबरों को सरकार ने पूरी तरह निराधार बताया है. अधिकारियों का कहना है कि देश के पास ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं और आपूर्ति शृंखला पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रही है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी या सोशल मीडिया की अफवाहों पर विश्वास न करें.

वर्तमान में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है.