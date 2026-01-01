Commercial LPG Price Hike: नए साल पर महंगाई का बड़ा झटका, देशभर में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें दिल्ली, मुंबई सहित प्रमुख शहरों के रेट

(Photo Credits FB)

Commercial LPG Price Hike: साल 2026 के पहले ही दिन आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज सुबह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह नई दरें आज 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी हो गई हैं.

प्रमुख शहरों में आज के नए रेट

शहर पुराना रेट (₹) नया रेट (₹ - 1 Jan 2026) कुल वृद्धि (₹) दिल्ली 1,580.50 1,691.50 +111 मुंबई 1,531.50 1,642.50 +111 कोलकाता 1,684.00 1,795.00 +111 चेन्नई 1,738.50 1,849.50 +111 बेंगलुरु 1,659.00 1,770.00 +111 हैदराबाद 1,762.00 1,873.00 +111

घरेलू सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत

कमर्शियल सिलेंडर में हुई इस भारी वृद्धि के बीच घरेलू रसोई गैस (14.2 किलो) के उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि उनके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर ₹853.00 और मुंबई में ₹852.50 पर स्थिर बना हुआ है.

क्यों बढ़ीं कीमतें?

मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्रोपेन-ब्यूटेन के मिश्रण की बढ़ती कीमतों के कारण तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा था। इसी दबाव को कम करने के लिए नए साल के पहले ही दिन कमर्शियल इस्तेमाल वाले ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। इस फैसले से होटल, कैफे और रेस्तरां उद्योग पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बाहर के खाने की कीमतों पर पड़ सकता है.