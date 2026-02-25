Hyderabad: हैदराबाद में यूट्यूब लव स्टोरी का दुखद अंत, ब्रेकअप के बाद 21 वर्षीय क्रिएटर कोमाली ने की आत्महत्या; साथी व्लॉगर पर आरोप

यूट्यूबर कोमाली मृत पाई गईं (Photo Credits: IANS)

हैदराबाद: भाग्यनगर (Bhagyanagar) के मणिकोंडा (Manikonda) इलाके में एक उभरती हुई सोशल मीडिया स्टार (Social Media Star) की मौत से सनसनी फैल गई है. 21 वर्षीय यूट्यूब क्रिएटर कोमाली (Komali) बुधवार को रायदुर्गम पुलिस स्टेशन (Raidurgam Police Station) के अंतर्गत चित्रपुरी कॉलोनी (Chitrapuri Colony) स्थित अपने चाचा के घर में मृत पाई गईं. शुरुआती जांच के अनुसार, कोमाली एक अन्य यूट्यूबर के साथ प्रेम संबंध टूटने के बाद से गहरे मानसिक तनाव में थीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Bengaluru Gang-Rape Case: बेंगलुरु गैंगरेप केस में नया मोड़, आरोपी ने पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप (Watch Video)

यूट्यूब से शुरू हुई प्रेम कहानी और ब्रेकअप

मूल रूप से विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) की रहने वाली कोमाली मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में बी.एससी की छात्रा थीं और पार्ट-टाइम यूट्यूब वीडियो बनाती थीं. पिछले तीन वर्षों से उनका प्रेम संबंध विशाखापत्तनम के ही रहने वाले निखिल रेड्डी के साथ था. निखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ एक सफल यूट्यूबर भी हैं.

बताया जा रहा है कि लगभग एक साल पहले दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए और उनका ब्रेकअप हो गया. इस अलगाव के बाद से कोमाली भावनात्मक रूप से काफी टूट चुकी थीं. परिजनों के अनुसार, उन्होंने छह महीने पहले भी जान देने की कोशिश की थी.

आखिरी कॉल और वायरल पोस्ट

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दो दिन पहले निखिल ने कोमाली को फोन किया था, जिसके दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. बुधवार को जब घर पर कोई नहीं था, तब कोमाली ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली.

विडंबना यह है कि कोमाली का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट उनकी तिरुमाला पदयात्रा का था, जो काफी वायरल हुआ था. अपनी निजी मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने पहाड़ी मंदिर तक पैदल यात्रा की थी, लेकिन यह उनका आखिरी वीडियो साबित हुआ.

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई

रायदुर्गम पुलिस ने कोमाली के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस निखिल रेड्डी, परिवार के सदस्यों और अन्य दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के लिए उकसाने या अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस उनके मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) की भी जांच कर रही है. यह भी पढ़ें: Odisha Horror: ओडिशा में शिक्षा जगत शर्मसार, कक्षा 7वीं की छात्रा से एक साल से रेप, 5 शिक्षक सहित एक चपरासी गिरफ्तार

सनतनगर में हत्या की एक अन्य घटना

इसी बीच, हैदराबाद के सनतनगर इलाके में एक और आपराधिक मामला सामने आया है. बुधवार तड़के भरतनगर फ्लाईओवर के पास 48 वर्षीय शंकर की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. कर्नाटक के रहने वाले शंकर मूसपेट के एक होटल में काम करते थे. पुलिस को शक है कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.