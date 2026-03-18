Indian Premier League Stats And Records Till 2025: आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड और आंकड़े, रन से लेकर विकेट तक कई दिग्गजों के नाम दर्ज हैं उपलब्धियां
आईपीएल 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के नए सीजन का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस बार भी टूर्नामेंट में 10 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. चुनावी कार्यक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई पहले चरण में सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad) के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav Stats In IPL 2025: पिछले आईपीएल में सूर्यकुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन, मुंबई इंडियंस के लिए बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीगों में से एक है. साल 2008 में शुरू हुई इस लीग ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड और यादगार प्रदर्शन देखे हैं. वर्षों के दौरान कई खिलाड़ियों और टीमों ने ऐसे आंकड़े बनाए हैं जो आईपीएल के इतिहास को खास बनाते हैं. आइए आईपीएल इतिहास के कुछ बड़े रिकॉर्ड और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

बल्लेबाजी रिकॉर्ड

रिकॉर्ड खिलाड़ी / टीम आंकड़े
सबसे ज्यादा रन विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 8,004
सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 175* बनाम पुणे वॉरियर्स (2013)
सबसे बड़ी साझेदारी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 229 रन बनाम गुजरात लायंस (2016)
सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल (कोलकाता नाइट राइडर्स / रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु / पंजाब किंग्स) 357
सबसे ज्यादा चौके शिखर धवन (दिल्ली डेयरडेविल्स / मुंबई इंडियंस / दिल्ली कैपिटल्स / सनराइजर्स हैदराबाद / पंजाब किंग्स) 768
सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 8
सबसे ज्यादा अर्धशतक डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद / दिल्ली कैपिटल्स) 66
एक सीजन में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 973 रन (2016)

गेंदबाजी रिकॉर्ड

रिकॉर्ड खिलाड़ी आंकड़े
सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल (मुंबई इंडियंस / रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु / राजस्थान रॉयल्स) 205
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत लसिथ मलिंगा (मुंबई इंडियंस) 19.79
सबसे ज्यादा हैट्रिक अमित मिश्रा (दिल्ली डेयरडेविल्स / दिल्ली कैपिटल्स / सनराइजर्स हैदराबाद / लखनऊ सुपर जायंट्स) 3
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन अल्ज़ारी जोसेफ (मुंबई इंडियंस) 6 विकेट पर 12 रन
एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट हर्षल पटेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 32 विकेट (2021)
एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट ड्वेन ब्रावो (चेन्नई सुपर किंग्स) 32 विकेट (2013)

फील्डिंग रिकॉर्ड

रिकॉर्ड खिलाड़ी आंकड़े
विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा डिसमिसल महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 190
विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 148
विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा स्टंपिंग महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 42
फील्डर के रूप में सबसे ज्यादा कैच विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 114

अन्य बड़े रिकॉर्ड

रिकॉर्ड खिलाड़ी आंकड़े
सबसे ज्यादा मैच महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 264
कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा मैच महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 226
कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जीत महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स / राइजिंग पुणे सुपरजायंट) 133

टीम रिकॉर्ड

रिकॉर्ड टीम आंकड़े
सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद 287/3 बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2024)
सबसे छोटा स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 49 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (2017)

इंडियन प्रीमियर लीग हर सीजन में नए रिकॉर्ड और रोमांचक मुकाबलों के लिए जानी जाती है. आने वाले आईपीएल सीजन में भी कई खिलाड़ी इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने और नए कीर्तिमान बनाने की कोशिश करेंगे.