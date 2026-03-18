Eid-Ul-Fitr 2026: PM मोदी ने ईद से पहले UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को दी ईद-उल-फितर की बधाई, संयुक्त अरब अमीरात पर हुए मलों की कड़ी निंदा की

PM Modi and Mohamed bin Zayed (File photo/PTI)

Eid-Ul-Fitr 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें 'भाई' संबोधित करते हुए ईद-उल-फितर की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. हालांकि, यह बातचीत केवल औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रही. प्रधानमंत्री ने यूएई में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हालिया हमलों में निर्दोष लोगों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया और भारत की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की.

पश्चिम एशिया की स्थिति पर गंभीर चर्चा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया (West Asia) की वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई. पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन और नागरिक ठिकानों पर हमलों के सख्त खिलाफ है. उन्होंने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई.

पीएम मोदी का पोस्ट

تحدثتُ مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمتُ إليه بتهاني العيد مسبقاً. وقد ناقشنا الأوضاع الراهنة في منطقة غرب آسيا، وجددتُ التأكيد على إدانة الهند الشديدة لجميع الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من… — Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2026

समुद्री सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा

बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के माध्यम से सुरक्षित और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की. हाल ही में यूएई के फुजैराह के पास एक टैंकर पर हुए हमले के बाद यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन जहाज को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा था.

हमलों में भारतीय सहित कई विदेशी नागरिक घायल

यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को उनके वायु रक्षा प्रणालियों ने इंटरसेप्ट किया है. इन हमलों में अब तक सशस्त्र बलों के दो सदस्यों सहित पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन के छह नागरिकों की मौत हुई है. कुल 157 लोग घायल हुए हैं, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. यूएई रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 17 मार्च को उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों और 45 यूएवी (ड्रोन) को मार गिराया था.

शांति बहाली के लिए भारत-यूएई का साथ

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नाह्यान ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हिंसा का रुकना अनिवार्य है. भारत ने संकट की इस घड़ी में यूएई के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है. दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर समन्वय बनाए रखने का निर्णय लिया है.