Heatwave Alert in Maharashtra: महाराष्ट्र समेत उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू का अलर्ट, विदर्भ में 47°C के पार जा सकता है तापमान

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits: FIle Image)

Heatwave Alert in Maharashtra: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्वी हिस्सों सहित उत्तर और मध्य भारत (North and Central India) में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू (Extreme Heat and Heatwave) (हीटवेव) का प्रकोप जारी रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (आईएमडी) ने विदर्भ क्षेत्र के लिए अगले तीन दिनों का गंभीर हीटवेव अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है. इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी आगामी सात दिनों तक मौसम के शुष्क और अत्यधिक गर्म रहने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 20: भीषण गर्मी के बीच देश में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

विदर्भ और महाराष्ट्र में 47°C तक पहुंचेगा पारा

मौसम विशेषज्ञ श्रीकांत के अनुसार, विदर्भ क्षेत्र वर्तमान में अत्यधिक भीषण लू का सामना कर रहा है और यहाँ तापमान पहले ही 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. उन्होंने बताया, 'हम अमरावती और वर्धा जैसे क्षेत्रों में तापमान के 47 डिग्री सेल्सियस को पार करने की आशंका जता रहे हैं. अगले तीन दिनों के लिए गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है और अगले एक सप्ताह तक तापमान उच्च स्तर पर ही रहेगा.' विदर्भ के अलावा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है.

उत्तर और मध्य भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी वैज्ञानिक अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के आसपास के इलाकों में अगले सात दिनों तक हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के समय भी तापमान अधिक रहने के कारण 'गर्म रात' (वार्म नाइट) की चेतावनी के साथ 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. यह भी पढ़ें: UP Weather Update: भीषण गर्मी की चपेट में यूपी, प्रयागराज समेत 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, आज और कल खतरनाक रहेगा मौसम; जानें कब मिलेगी हीटवेव से राहत

दिल्ली-एनसीआर में 45°C छू सकता है तापमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बीते दिन अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. अगले एक सप्ताह तक यहाँ तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि आगामी तीन दिनों में यह 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है. हीटवेव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के लिए अगले दो दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पूर्वी तटीय क्षेत्रों जैसे ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक बेहद गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है.

दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

जहां उत्तर-पश्चिम भारत शुष्क मौसम और बढ़ती गर्मी से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट है. आईएमडी के अनुसार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है. केरल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.