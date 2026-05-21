Mumbai Weather IMD Alert: मुंबई में भीषण गर्मी से राहत के आसार, अगले 48 घंटों में प्री-मानसून बारिश की संभावना

Mumbai Weather IMD Alert: महाराष्ट्र में जारी भीषण गर्मी और उमस के बीच मुंबई और इसके आस-पास के इलाकों के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और स्थानीय मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और उपनगरों में आज (गुरुवार, 21 मई) दोपहर या शाम से प्री-मानसून (मानसून-पूर्व) बारिश की पहली बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है. इस बदलाव से पिछले कई दिनों से बढ़ रहे तापमान और उमस भरे मौसम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

कोंकण तट पर बदला मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून-पूर्व गतिविधियां कुछ दिन पहले ही कोंकण तट पर सक्रिय हो चुकी हैं. इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में अगले 48 से 72 घंटों के भीतर बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. मुंबई में पिछले 12 घंटों से मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है और शहर के कई हिस्सों पर बादलों की चादर तन गई है.

गुरुवार को दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार और शनिवार को और तेज हो सकता है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी.

पुणे में भी बारिश का अलर्ट

मुंबई के साथ-साथ पुणे और इसके आस-पास के जिलों में भी मानसून-पूर्व बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पुणे में मंगलवार को ही अधिकतम तापमान में अचानक 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे पारा 40 डिग्री से गिरकर 37 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था.

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुवार को पुणे में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हालांकि, दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और शुक्रवार, 22 मई से शहर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान न्यूनतम तापमान गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

केरल में मानसून के आगमन की तैयारी

यह मौसमी बदलाव ऐसे समय पर हो रहा है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और बंगाल की खाड़ी के रास्ते केरल तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है. मुंबई और पुणे में होने वाली यह बारिश मुख्य रूप से प्री-मानसून शावर है, जो मुख्य मानसून के आगमन से पहले का संकेत है. बदलते मौसम और अचानक आने वाली तेज हवाओं व बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने नागरिकों को घरों से बाहर निकलते समय आवश्यक सावधानी बरतने और छतरी या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी है.