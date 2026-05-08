Weather Forecast Today, May 8, 2026: दिल्ली में भीषण लू का अलर्ट, बेंगलुरु और शिमला में बारिश की संभावना; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, May 8, 2026: भारत में गर्मी का मौसम (Summer Season) अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है. शुक्रवार, 8 मई को देश के प्रमुख महानगरों में मौसम के अलग-अलग मिजाज देखने को मिलेंगे. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) सहित उत्तर भारत (North India) के कई इलाकों में लू (Heatwave) चलने की चेतावनी जारी की है. दूसरी ओर, पहाड़ी क्षेत्रों (Hilly Regions) और दक्षिण भारत (South India) के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 7, 2026: दिल्ली में 'लू' का प्रकोप, बेंगलुरु-शिमला में बारिश की फुहारें; जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर और मध्य भारत: भीषण गर्मी की चपेट में

दिल्ली में आज का दिन इस सीजन के अब तक के सबसे गर्म दिनों में से एक हो सकता है. यहाँ पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. मुंबई में भी आज गर्मी और उमस का असर बना रहेगा. कोलकाता में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत: कहीं गर्मी, तो कहीं राहत

चेन्नई और हैदराबाद में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, जहाँ तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, बेंगलुरु के निवासियों के लिए अच्छी खबर है. अपने सुहावने मौसम के लिए मशहूर इस शहर में शाम के समय हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी.

पहाड़ी क्षेत्रों का हाल

मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप है, वहीं शिमला जैसे पहाड़ी पर्यटन स्थलों में मौसम सुखद बना हुआ है. शिमला में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है, जो वहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा.

दिल्ली का मौसम आज, 8 मई

मुंबई का मौसम आज, 8 मई

चेन्नई का मौसम आज, 8 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 8 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 8 मई

कोलकाता का मौसम आज, 8 मई

शिमला का मौसम आज, 8 मई

सावधानी और सुझाव

आईएमडी ने हीटवेव की स्थिति को देखते हुए लोगों से पर्याप्त पानी पीने और सीधे धूप के संपर्क में आने से बचने का आग्रह किया है. विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.