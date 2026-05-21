Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, दक्षिण में बारिश के आसार, जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा वेदर

 Weather Forecast Today: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 21 मई 2026 को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक देश में इस समय दो विपरीत मौसमी परिस्थितियां बनी हुई हैं. एक तरफ जहां दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के इलाके भीषण लू (हीटवेव) की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश दर्ज की जा रही है.

दिल्ली-एनसीआर में भीषण लू का प्रकोप

राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में आज भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है. आईएमडी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है. दोपहर के समय तेज और गर्म हवाएं चलने के कारण लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है.  यह भी पढ़े:  Weather Forecast Today, May 20: भीषण गर्मी के बीच देश में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

मुंबई में उमस भरी गर्मी

मुंबई और इसके आस-पास के तटीय इलाकों में आज मौसम गर्म और बेहद उमस भरा (ह्यूमिड) रहेगा. कोंकण क्षेत्र में हवा में नमी का स्तर अधिक होने के कारण वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस हो सकती है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही हवाओं के कारण आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है.

बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में बारिश की संभावना

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में आज मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहने वाला है. आईएमडी के अनुसार, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में गरज-चमक के साथ छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की भी आशंका है.

कोलकाता और शिमला में मौसम रहेगा स्थिर

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 21 मई को मौसम काफी हद तक स्थिर और शुष्क रहने की उम्मीद है. हालांकि, शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला और आस-पास के पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य बना रहेगा. पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहने का अनुमान है.

मानसून को लेकर आईएमडी का बड़ा अपडेट

मौसम की इन गतिविधियों के बीच आईएमडी ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. मौसम विभाग के अनुसार, इस साल मानसून अपने सामान्य समय से थोड़ा पहले यानी 26 मई 2026 के आसपास केरल के तट पर दस्तक दे सकता है. फिलहाल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं.