Weather Forecast Today, May 11, 2026: राजस्थान और गुजरात में लू का अलर्ट, दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर का हाल

Weather Forecast Today, May 11, 2026: देश के मौसम में इस समय दो अलग-अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में भीषण गर्मी (Scorching Heat) और लू (Heatwave) का प्रकोप बढ़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत (South India) में मानसून पूर्व की गतिविधियों के कारण भारी बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) के अनुसार, राजस्थान और गुजरात में अगले 4-5 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि केरल और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने का अनुमान है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, बंगाल और तमिलनाडु में बारिश के आसार; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा वेदर
उत्तर और पश्चिम भारत: लू का बढ़ता प्रकोप
मौसम विभाग ने रविवार को जारी बुलेटिन में बताया कि पश्चिम राजस्थान और गुजरात के अलग-अलग इलाकों में 10 से 14 मई के बीच लू (Heatwave) चलने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान में 13 मई तक और पश्चिम मध्य प्रदेश में 12 से 14 मई के बीच तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जाएगी. राजस्थान के कुछ हिस्सों में 'वार्म नाइट' (गर्म रात) की स्थिति भी बनी रह सकती है, जिससे रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है.
दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट
एक तरफ जहां उत्तर भारत तप रहा है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में राहत की बौछारें गिरने वाली हैं. आईएमडी ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले सात दिनों तक छिटपुट लेकिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' के अनुसार, आज चेन्नई में 0.2 मिमी तक हल्की बारिश हो सकती है, जो उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दिलाएगी.
प्रमुख महानगरों का हाल: कहां कैसा रहेगा मौसम?
- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद: इन शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. मुंबई और कोंकण क्षेत्र में आज गर्म और उमस भरा (Hot and Humid) मौसम रहने की उम्मीद है.
- कोलकाता: यहां हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. विंडी ने आज कोलकाता में 3 से 0.9 मिमी तक बारिश का अनुमान लगाया है.
- शिमला: पहाड़ी इलाकों में भी मौसम करवट ले रहा है. शिमला में आज 3 से 1.5 मिमी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.
मुंबई का मौसम आज, 11 मई
दिल्ली का मौसम आज, 11 मई
चेन्नई का मौसम आज, 11 मई
बेंगलुरु का मौसम आज, 11 मई
हैदराबाद का मौसम आज, 11 मई
कोलकाता का मौसम आज, 11 मई
शिमला का मौसम आज, 11 मई
कोंकण और गोवा में उमस का असर
महाराष्ट्र के तटीय इलाकों, विशेष रूप से कोंकण और गोवा में 11 मई को मौसम काफी उमस भरा रहने वाला है. आईएमडी ने सलाह दी है कि लोग दोपहर के समय सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.