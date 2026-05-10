Weather Forecast Today: उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी, बंगाल और तमिलनाडु में बारिश के आसार; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast Today, May 10, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 10 मई 2026 के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. जहां पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की स्थिति बनी हुई है, वहीं दक्षिण और पूर्वी भारत के कुछ शहरों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में 11 मई से गरज-चमक के साथ नई बारिश की गतिविधियों का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है.

लू और भीषण गर्मी की चेतावनी

IMD के अनुसार, 9 से 15 मई के बीच पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के अलग-अलग इलाकों में लू चलने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, 12 और 13 मई को पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 10 से 14 मई के दौरान राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में रातें काफी गर्म रह सकती हैं. तटीय इलाकों की बात करें तो कोंकण और गोवा में आज उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 9, 2026: उत्तर भारत में लू का अलर्ट, IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

महानगरों का मौसम: कहां होगी बारिश?

मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी 'विंडी' के अनुसार, आज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और शिमला में बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, अन्य महानगरों में स्थिति अलग रह सकती है:

कोलकाता: यहां आज 1.6 मिमी से 9 मिमी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

चेन्नई: चेन्नई में 0.3 से 0.6 मिमी की हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.

दिल्ली: राजधानी में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 11 और 12 मई के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है क्योंकि यहां गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं.

उत्तर-पश्चिम भारत में 11 मई से बदलेगा मौसम

आईएमडी ने शनिवार को बताया कि एक नए मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने से 11 से 14 मई के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में बिजली गिरने और 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे सकती है.

विभिन्न शहरों का तापमान और स्थिति (10 मई 2026)

मुंबई: आसमान साफ रहेगा और आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस महसूस होगी.

दिल्ली: तेज धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है.

बेंगलुरु: मौसम सुखद रहेगा, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है.

हैदराबाद: दिन भर गर्मी रहेगी और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा.

शिमला: पहाड़ों पर भी आज मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लू प्रभावित क्षेत्रों में लोग दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और हाइड्रेटेड रहें. दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल से शुरू होने वाली बारिश की गतिविधियों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.