Weather Forecast Today, May 9, 2026: उत्तर भारत में लू का अलर्ट, IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, May 9, 2026: भारत में गर्मी का सीजन अपने चरम पर पहुंच रहा है. आज शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी अलग रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में 'हीटवेव' यानी लू चलने की चेतावनी जारी की है. वहीं, दक्षिण और उत्तर भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

दिल्ली: 42 डिग्री के पार जा सकता है पारा

राजधानी दिल्ली में आज सूरज के तेवर सख्त रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा और दोपहर के समय गर्म हवाएं चलेंगी. लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें और हाइड्रेटेड रहें. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 7, 2026: दिल्ली में ‘लू’ का प्रकोप, बेंगलुरु-शिमला में बारिश की फुहारें; जानें आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

मुंबई: उमस और गर्मी से बढ़ेगी बेचैनी

मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आज 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. हालांकि यहां लू चलने की संभावना कम है, लेकिन अत्यधिक उमस (Humidity) के कारण लोगों को भारी बेचैनी महसूस हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन महसूस होने वाला तापमान (RealFeel) इससे कहीं अधिक होगा.

बेंगलुरु और हैदराबाद: हल्की बारिश की उम्मीद

आईटी सिटी बेंगलुरु के निवासियों के लिए आज शाम राहत भरी हो सकती है. शहर में बादल छाए रहने और शाम को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं, हैदराबाद में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा, लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, जिससे तापमान में हल्की कमी आने के आसार हैं.

कोलकाता और चेन्नई: उमस भरी गर्मी का प्रकोप

कोलकाता में आज मौसम काफी उमस भरा रहेगा. शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में हल्की गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन दिनभर गर्मी का अहसास बना रहेगा. चेन्नई में भी स्थिति वैसी ही है, जहां तटीय नमी के कारण तापमान 38-39 डिग्री के आसपास रहने के बावजूद गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा.

शिमला: पर्यटकों के लिए खुशनुमा मौसम

मैदानी इलाकों की झुलसाने वाली गर्मी के उलट, शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है. आज यहां हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही जारी रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री के आसपास रहने से पर्यटकों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलेगी.

सावधानी: हीटवेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है.